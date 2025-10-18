Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano , habló luego del triunfo ante Miramar Misiones y valoró el trabajo que hicieron sus futbolistas, especialmente aquellos que este sábado en el Gran Parque Central tuvieron una oportunidad.

Además fue protagonista de una situación muy particular cuando en pleno intercambio con los periodistas le preguntaron cómo iba a sustituir a Gonzalo Carneiro para el próximo partido. Peirano no tenía razones para pensar en un recambio, entonces le explicaron que había llegado a la quinta amarilla , lo que generó un momento singular.

Sobre el partido dijo: “Desde el comienzo fuimos a buscar el partido con un planteamiento y con jugadores que se prepararon muy bien para esta oportunidad. Fuimos contundentes . Dominamos la gran parte del partido, más allá de alguna situación que generó el rival. Quedé muy contento con los jugadores que ingresaron, que tuvieron su espera y aprovecharon los minutos que tuvieron”.

Sobre los ingresos de Rómulo Otero por Nicolás Lodeiro, suspendido y de Gonzalo Carneiro sobre Christian Ébere, dijo: “Con Otero buscaba un jugador que pudiera unir el ataque , como lo hace Lodeiro, una característica a pierna cambiada. En el caso de Carneiro me imaginaba lo que ocurrió con Miramar, un equipo que presenta tres o cuatro en el fondo. Para los espacios tenía a Maxi (Gómez) y precisaba un jugador como Gonzalo que sostuviera más la pelota para Rómulo y Boggio. Ébere tiene características de ir a los espacios y eso me iba a alejar a Maxi del área. Gonzalo tuvo un muy buen partido".

Respecto a los minutos de Nicolás López y la posibilidad de ser titular el próximo fin de semana ante Wanderers, explicó: "Puede ser una buena opción. No me quiero apurar. Quiero ver cómo transcurre todo para Nicolás, que esta semana trabajó en la parte física después que lo había dejado relegado por la lesión. No me quiero apurar a tomar una decisión tan temprano".

Peirano valoró la actitud de todos los jugadores. "Es clave que todos los jugadores estén alineados y todos luchando por esta posibilidad de ser titulares y de dar una mano desde el inicio o durante el partido. Es clave que tengan este rendimiento. Trabajaron muy bien todos, en silencio. Eso me desafía a tomar mejores decisiones cuando el nivel es más alto. Acá todos se quieren meter en el equipo y eso levanta mucho el nivel".

Consultado por los penales: "No vi los videos aún. Me decían que a Gonzalo (Carneiro) le pegan. En el segundo vi que los abrazaban a todos (los jugadores de Nacional). Lo cual está bien sancionado porque las reglas están para marcar. Nosotros utilizamos las marcas sin agarrones, tomando referencias. Marcas técnicas, de colocar las manos atrás, de tomar referencia en la pelota quieta sin barrida".

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Juan Moreno Foto Dante Fernández FocoUy Maxi Gómez Javier Burgos y JUan Moreno El golero Juan Moreno intenta distraer a Maxi Gómez y el árbitro Javier Burgos manda al colombiano a su arco FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY

Sobre el VAR: "Siempre estuve a favor del VAR. Es fundamental para tener una opción de afuera en jugadas puntuales y no quedarse con jugadas muy rápidas. Todo el fútbol va cambiando a una velocidad más rápida. Eso equipara a todos por igual. Aporta mucho a la justicia del juego. Después, como todo, puede haber aciertos o errores del factor humano".

Finalmente, en cuanto a la actuación de Villalba: "Estuvo muy bien. Siempre trabajó a la par. No es fácil en el mundo de Nacional la adaptación y mantenerse en rendimientos altos. Siempre buscó su lugar en el equipo. Nos dio oportunidades de recambio y es un revulsivo. También lo usamos como segunda punto. Hoy entró muy bien, encaró, con mucha confianza para adelante y trabajó bien para atrás".