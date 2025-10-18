Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

La victoria que Nacional logró por 3-1 frente a Miramar Misiones en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura le dio un impulso a los tricolores luego del empate que sufrieron en la fecha anterior ante Danubio y volvieron a crecer en las tablas de posiciones.

Con este triunfo, Nacional quedó a dos puntos de Peñarol en el Torneo Clausura . Los tricolores acumulan 24 y los aurinegros 26. El equipo dirigido por Diego Aguirre jugará este domingo ante Wanderers.

En la Tabla Anual , el equipo de Pablo Peirano tomó siete puntos de diferencia sobre Peñarol (76 contra 69).

La próxima semana el torneo ingresará en las últimas tres fechas y a todos los equipos le quedarán nueve puntos .

Embed

En la tabla del Descenso, la derrota de Miramar Misiones prácticamente lo condena al descenso.

El equipo cebrita necesita ganar los tres partidos que le quedan y que Wanderers pierda los cuatro que aún debe jugar para forzar un partido de desempate por el último descenso.

Así está la tabla de posiciones del Descenso:

Embed

En la tabla de goleadores del Torneo Clausura, Maxi Gómez alcanzó a Abel Hernández: