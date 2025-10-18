Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Nacional tomó distancia de Peñarol en la Tabla Anual y quedó a dos puntos de Peñarol en el Torneo Clausura

18 de octubre 2025 - 21:45hs
Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Rómulo Otero y LUciano Boggio

La victoria que Nacional logró por 3-1 frente a Miramar Misiones en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura le dio un impulso a los tricolores luego del empate que sufrieron en la fecha anterior ante Danubio y volvieron a crecer en las tablas de posiciones.

Con este triunfo, Nacional quedó a dos puntos de Peñarol en el Torneo Clausura. Los tricolores acumulan 24 y los aurinegros 26. El equipo dirigido por Diego Aguirre jugará este domingo ante Wanderers.

En la Tabla Anual, el equipo de Pablo Peirano tomó siete puntos de diferencia sobre Peñarol (76 contra 69).

La próxima semana el torneo ingresará en las últimas tres fechas y a todos los equipos le quedarán nueve puntos.

el ambicioso master plan para el gran parque central mira de reojo al mundial 2030, mientras preparan la presentacion ante la asamblea de socios de nacional
NACIONAL

El ambicioso Máster Plan para el Gran Parque Central mira de reojo al Mundial 2030, mientras preparan la presentación ante la Asamblea de Socios de Nacional

nacional 3-1 miramar misiones: con un golazo de otero y dos de penal de maxi gomez el tricolor volvio a latir, en un momento que el hincha pedia una senal
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Miramar Misiones: con un golazo de Otero y dos de penal de Maxi Gómez el tricolor volvió a latir, en un momento que el hincha pedía una señal

Embed

En la tabla del Descenso, la derrota de Miramar Misiones prácticamente lo condena al descenso.

El equipo cebrita necesita ganar los tres partidos que le quedan y que Wanderers pierda los cuatro que aún debe jugar para forzar un partido de desempate por el último descenso.

Así está la tabla de posiciones del Descenso:

Embed

En la tabla de goleadores del Torneo Clausura, Maxi Gómez alcanzó a Abel Hernández:

Embed

Temas:

Nacional Torneo Clausura tabla de posiciones Peñarol Miramar Misiones

Seguí leyendo

Las más leídas

El ambicioso Máster Plan para el Gran Parque Central mira de reojo al Mundial 2030, mientras preparan la presentación ante la Asamblea de Socios de Nacional
NACIONAL

El ambicioso Máster Plan para el Gran Parque Central mira de reojo al Mundial 2030, mientras preparan la presentación ante la Asamblea de Socios de Nacional

Martín González y Gustavo Matosas discuten en el partido entre Boston River y Danubio
MIRÁ EL VIDEO

El tenso cruce entre Gustavo Matosas y un jugador en Boston River vs Danubio: "Coimero, dejá de pedirle plata a los jugadores"

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
URUGUAYOS

Tras la lesión, Darwin Núñez volvió en toda su dimensión con Al-Hilal, con un doblete y una asistencia ante Al-Ettifaq; mira los goles

Nacional 3-1 Miramar Misiones: con un golazo de Otero y dos de penal de Maxi Gómez el tricolor volvió a latir, en un momento que el hincha pedía una señal
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Miramar Misiones: con un golazo de Otero y dos de penal de Maxi Gómez el tricolor volvió a latir, en un momento que el hincha pedía una señal

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos