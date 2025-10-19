Pedro Bordaberry: "Algunos reclaman una oposición dura", pero "elegimos ser una oposición útil"

El senador Pedro Bordaberry justificó este sábado la impronta de su sector durante el Encuentro Nacional de Vamos Uruguay en Atlántida. " Algunos reclaman una oposición dura, ruidosa, inmediata. Nosotros elegimos ser una oposición firme, sí, seria, pero sobre todo útil. No venimos a gritar, venimos a construir" , declaró ante unos 800 asistentes.

El dirigente del Partido Colorado defendió que "oponerse no es destruir, sino corregir, orientar, advertir y sobre todo mejorar" lo que se propone. Bordaberry afirmó que están en tiempos en que "lo emocional previo prima sobre la razón" y donde "parece ser más importante el mensaje".

"Nos pasó el otro día, yo trataba de convencerlos de que una ley era mala y me decían: 'Tenemos que dar un mensaje'. La ley puede ser buena, pero las leyes no dan mensajes, las leyes solucionan los problemas de la gente. Y si uno decide previamente una posición con emoción, después es imposible con razón hacerla cambiar", planteó.

HOMICIDIOS La ley de "ojo por ojo" se impuso en un rincón al centro de Uruguay: Durazno es el departamento con mayor tasa de violencia letal en 2025

Bordaberry también defendió que Vamos Uruguay se haya dividido a la hora de votar en general el proyecto de ley de Presupuesto en Diputados. Mientras que Conrado Rodríguez y Gabriel Gurméndez mantuvieron su negativa al texto, los representantes Nibia Reisch, Walter Cervini, Raúl Sander, Paula de Armas, Giovani Peres y Adrián Juri decidieron levantar su mano .

"¿Vieron la prensa? "Se fracturó Vamos Uruguay". Y yo digo, qué lindo, che. Tenemos un sector de hombres libres que piensan, discrepan y toman distintas posiciones y no somos como los otros, que después tienen que decir, como dijeron toda la semana pasada, 'yo voto esto pero me gustaría no tener que votarlo'", argumentó el senador.

"Nunca me van a ver a mí obligarlos a votar. Sí me van a ver hasta el cansancio tratando de convencerlos, abierto que me convenzan a mí. (...) Yo no bajo línea", declaró. "Yo no creo en esa cosa de los líderes. En las últimas semanas varios me han dicho, tenés que bajar línea, tenés que meter el decretazo. No creo en eso", insistió.

El senador concluyó que el país está "como inmóvil", "como esos partidos de fútbol que se juega de la Olímpica a la América". "Se olvidan de los arcos. Vamos a buscar lo que tenemos que hacer y a señalarlo. ¡Vamos a hacer acción! Sobre todo vamos a hacer acción, acción con propósito, porque eso es servir a la patria".