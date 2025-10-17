Congreso mundial de IFA: las oportunidades de Uruguay con Portugal tras la salida de lista gris en materia fiscal

La semana pasada se realizó el 77º Congreso de la International Fiscal Association (IFA), en Lisboa, Portugal. Allí se reunieron los mayores exponentes de la tributación internacional del mundo con más de 2.000 asistentes.

En esa instancia no pasó desapercibida la decisión del gobierno de Portugal que excluyó a Uruguay de la lista gris de países con regímenes fiscales claramente más favorables.

La decisión tiene efectos a partir del 1º de enero de 2026, comunicada por Portugal a través de la Portaría Nº 292/2025/1.

VIAJE OFICIAL Orsi se reunió con el papa León XIV en el marco de su visita oficial a Italia y le pidió una visita a Uruguay

Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores había destacado que esto es "parte del reconocimiento al esfuerzo de Uruguay con relación a las mejores prácticas fiscales globales, la lucha contra la evasión fiscal y mejora del buen gobierno y la transparencia."

Consultado Juan Bonet, especialista en Impuestos, socio del estudio Bragard y asistente por Uruguay como relator al Congreso IFA efectuado días atrás destacó: "lo importante de esta decisión y que ello, a la luz del Convenio de Doble imposición vigente entre Portugal y Uruguay, abre nuevas posibilidades de planificación e Inversión que podían estar postergadas por la situación de la inclusión de Uruguay en la lista”.

El experto añadió que había recibido consultas de "manera muy importante por referentes de empresas portuguesas y colegas acerca de las posibles sinergias de esto en materia de inversión portuguesa en Uruguay".

Por su parte, Bruno Arez, socio de la firma Eversheds Sutherland Portugal remarcó lo importante de esta decisión señalando que “la exclusión de Uruguay de la lista elimina las restricciones que hasta ahora afectaban las operaciones entre Portugal y Uruguay, lo que, sumado a la existencia del Convenio para Evitar la Doble Imposición, permite que el país se consolide como una plataforma estratégica para la internacionalización de grupos portugueses en sus inversiones en América del Sur”.

Ares complementó que “del mismo modo, Portugal vuelve a posicionarse como una puerta natural hacia Europa para las inversiones de origen uruguayo”.

Finalmente, señaló el experto que “esto también abre nuevas oportunidades de planificación patrimonial legítima para familias uruguayas que buscan establecerse o diversificar inversiones en Europa, reforzando la posición de Portugal como destino atractivo para la residencia y la gestión patrimonial internacional.