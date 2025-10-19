Paro en el puerto: Katoen Natie exhortó a trabajadores a retomar tareas y sindicato aceptó; hay negociación mañana en el MTSS

Terminal de contenedores en el puerto de Montevideo Diego Battiste

Katoen Natie pidió a los empleados de Terminal Cuenca del Plata (TCP, ubicada en el puerto de Montevideo) que se presenten a trabajar este lunes y planteó que denunciará el convenio colectivo en caso de una negativa. Este domingo, el sindicato informó a la empresa que se retoman los trabajos. Mañana habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo (MTSS).

Este domingo Katoen Natie (propietaria mayoritaria de TCP) envió una comunicación “invitando a todos los trabajadores” a retomar sus tareas el lunes en horas de la mañana. Añadió que en caso de que eso no ocurra procederá a denunciar el convenio colectivo, sin la posibilidad de reinstalación en el corto plazo. Esa acción prevé el cese automático de todos los beneficios establecidos en el acuerdo, que se encuentran vigentes.

“TCP no puede permitir que la terminal sea utilizada como rehén de un conflicto sindical, afectando el comercio nacional y provocando pérdidas significativas no solo para los empleados de la empresa, sino también para clientes, transportistas, exportadores, importadores, productores y múltiples sectores que dependen del funcionamiento regular de la terminal”. señala el texto a los funcionarios.

El conflicto se originó por la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema informático que es rechazado por el sindicato de la empresa, con el argumento que provocará la pérdida de puestos de trabajo. En el comunicado de este domingo, la empresa reiteró que no está prevista esa posibilidad con la implementación del nuevo programa. “La forma de trabajar no se verá afectada”, concluye.

Además, enumeró los beneficios vigentes que serán afectados si la compañía procede a denunciar el convenio colectivo. Después del mediodía, el sindicato de TCP respondió a la empresa que estaba a la orden para presentarse a trabajar en el turno nocturno de este domingo. “Demostramos nuevamente nuestro interés en resolver las diferencias actuales y poder alcanzar los mejores acuerdos para ambas partes”, expresa la comunicación. Agrega que la decisión también se toma con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a una reunión que se efectuará este lunes en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra).