"El mate me salvó la vida": camionero evitó que carga de varias toneladas le cayera encima porque salió a descansar justo antes

El conductor de un camión que estaba en el puerto se detuvo a descansar y a prepararse un mate, cuando de repente la carga de otro camión cayó sobe la cabina destrozando parte del vehículo.
"Unos minutos antes bajé a preparar el mate", contó el conductor minutos después del accidente.
"El mate me salvó la vida. Estamos desde las 11:00 esperando para descargar y el aburrimiento hizo que fuera a preparar el mate", agregó el hombre en diálogo con Puesta a punto de Canal 12.
El conductor abrió la puerta del lado del acompañante, sintió un estruendo y escuchó el grito de advertencia de unos compañeros de que se le venía encima la carga del otro camión. "Me retiré para atrás y cayó", dijo el hombre.
Según el conductor, la carga que cayó encima de su camión pesaba "aproximadamente 15 toneladas", a la vez que cuestionó que estuviera mal colocada y los desniveles en el piso del puerto.
"Estamos de rehenes acá, nadie nos ve, el camionero es lo último del tarro. Hay muchos pozos", sentenció.