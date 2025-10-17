"El mate me salvó la vida": camionero evitó que carga de varias toneladas le cayera encima porque salió a descansar justo antes

Carga cayó sobre cabina de un camión en el puerto de Montevideo

El conductor de un camión que estaba en el puerto se detuvo a descansar y a prepararse un mate , cuando de repente la carga de otro camión cayó sobe la cabina destrozando parte del vehículo.

"Unos minutos antes bajé a preparar el mate" , contó el conductor minutos después del accidente.

" El mate me salvó la vida . Estamos desde las 11:00 esperando para descargar y el aburrimiento hizo que fuera a preparar el mate", agregó el hombre en diálogo con Puesta a punto de Canal 12.

El conductor abrió la puerta del lado del acompañante, sintió un estruendo y escuchó el grito de advertencia de unos compañeros de que se le venía encima la carga del otro camión. "Me retiré para atrás y cayó" , dijo el hombre.

Según el conductor, la carga que cayó encima de su camión pesaba "aproximadamente 15 toneladas", a la vez que cuestionó que estuviera mal colocada y los desniveles en el piso del puerto.

"Estamos de rehenes acá, nadie nos ve, el camionero es lo último del tarro. Hay muchos pozos", sentenció.