Rampla Juniors y La Luz se juegan el segundo descenso a la C: qué necesita cada uno para salvarse y qué puede llevar a un desempate

Rampla Juniors puede estar a un partido de descender a la Primera División Amateur , también conocida como la C, por primera vez en su historia profesional. Este fin de semana el picapiedra se juega la primera de las dos "finales" en la Segunda División Profesional para evitar bajar, buscando superar a La Luz en los promedios.

La penúltima fecha de la B comienza este viernes. La Luz jugará contra Oriental de La Paz este sábado a las 12:45, en el Estadio Luis Troccoli. Rampla , en tanto, jugará el domingo a las 16:00 contra Atenas de San Carlos , en el Domingo Burgueño Miguel. Ambos partidos serán transmitidos por VTV Plus.

En la última jornada, que se disputará el fin de semana siguiente, Rampla Juniors se enfrentará al ya descendido Artigas , mientras que La Luz visitará a Central Español , que pelea por el ascenso directo a la A.

En la tabla, Rampla está en zona de descenso con 28 puntos en 30 partidos (un promedio de 0.933) , mientras que La Luz está un puesto por encima con 64 puntos en 62 encuentros (promedio 1.032 ), con seis puntos por disputarse.

Las posibles combinaciones en el descenso

Si La Luz gana este sábado (lo que lo dejaría con un promedio de 1.063), Rampla estará obligado a ganar para mantenerse con chances. Esto lo dejaría con un promedio de 1.000, con 31 puntos en 31 juegos, y la hipotética victoria de los merengues lo obligaría a volver a ganar en la última fecha y esperar que La Luz empate para ir a una final o pierda para salvarse.

En caso de que los de Aires Puros le ganen o empaten con Oriental y Rampla no le gane a Atenas, el equipo del Cerro concretará su descenso a la C. Con cualquiera de ambos resultados, Rampla no superará el punto de promedio en las dos fechas y ya no podría alcanzar a La Luz, que con un solo punto de seis ya superaría ese promedio.

Si La Luz pierde con Oriental, Rampla deberá ganar para pelear por salvarse en la última fecha sin pasar por una final. Con este supuesto, quedaría con una leve ventaja para la última fecha: si gana y logra seis puntos de seis, La Luz descenderá pase lo que pase. Si empata mantendrá el 1.000 de promedio y necesitará que La Luz vuelva a perder para ir a un desempate final por el descenso. Si pierde, desciende, ya que vuelve quedar por debajo del punto de promedio.

Si La Luz empata y Rampla gana, una victoria de ambos en la última jornada de la B también llevaría a una final por el descenso (empatarían en promedio 1.062).

En resumen: Rampla no puede perder ninguno de los dos partidos que le quedan ya que necesita un mínimo de cuatro puntos de seis para salvarse, y depende de que La Luz pierda al menos un partido.

Si no obtiene ningún punto, La Luz quedará con un mínimo de 1.000 en el promedio (64 puntos en 64 juegos), puntaje con el que Rampla solo puede terminar si obtiene cuatro unidades (lo dejaría con 32 puntos en 32 partidos).

Los partidos que le quedan a Rampla y La Luz

Fecha 25

La Luz vs Oriental de La Paz- Sábado 18 de octubre, 12:45. Estadio Luis Troccoli

Atenas de San Carlos vs Rampla Juniors- Domingo 19 de octubre, 16:00. Estadio Domingo Burgueño Miguel

Fecha 26

Rampla Juniors vs Artigas

La Luz vs Central Español

Horarios a definir