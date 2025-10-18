Peñarol vs Wanderers: día, hora, cancha y precio de las entradas para la fecha 12 del Torneo Clausura

Peñarol recibirá a Wanderers en partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. Los aurinegros defienden su liderazgo en el certamen y empiezan a jugarse los últimos cartuchos para llegar a la cima de la Tabla Anual donde manda Nacional. Los bohemios, por su parte, necesitan sumar para la tabla del descenso.
¿Cuándo juegan Peñarol vs Wanderers?
El trascendente partido se jugará este domingo 19 de octubre.
¿A qué juegan Peñarol vs Wanderers?
El encuentro comenzará a la hora 18.30.
¿Dónde juegan Peñarol vs Wanderers?
Aurinegros y Wanderers jugarán en el Estadio Campeón del Siglo que como ante Danubio lucirá muy mejorado en comparación con lo que se vio en agosto ante Racing de Avellaneda por Copa Libertadores y River Plate por este mismo Torneo Clausura.
Equipo arbitral para Peñarol vs Wanderers
Esteban Ostojich será el juez central del partido asistido por Andrés Nievas y Ernesto Hartwig con Eduardo Varela de cuarto árbitro. En el VAR estarán Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.
Entradas para Peñarol vs Wanderers
Mirá en esta nota los precios y en dónde comprar entradas.