El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs Wanderers: día, hora, cancha y precio de las entradas para la fecha 12 del Torneo Clausura

Mirá todos los detalles para el partido que Peñarol jugará contra Wanderers por la fecha 12 del Torneo Clausura

18 de octubre 2025 - 5:00hs
&nbsp;Matías Arezo

 Matías Arezo

Foto: @OficialCAP

Peñarol recibirá a Wanderers en partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. Los aurinegros defienden su liderazgo en el certamen y empiezan a jugarse los últimos cartuchos para llegar a la cima de la Tabla Anual donde manda Nacional. Los bohemios, por su parte, necesitan sumar para la tabla del descenso.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Wanderers?

El trascendente partido se jugará este domingo 19 de octubre.

¿A qué juegan Peñarol vs Wanderers?

El encuentro comenzará a la hora 18.30.

¿Dónde juegan Peñarol vs Wanderers?

Aurinegros y Wanderers jugarán en el Estadio Campeón del Siglo que como ante Danubio lucirá muy mejorado en comparación con lo que se vio en agosto ante Racing de Avellaneda por Copa Libertadores y River Plate por este mismo Torneo Clausura.

Santiago Motta le saca la segunda amarilla a Diego Abreu
ARBITRAJE

Las polémicas de Peñarol vs Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay: el penal y el gol en posición adelantada que reclamó el violeta y la expulsión que pidieron los aurinegros

AUF
FÚTBOL SALA

Peñarol perdió en el Tribunal de Apelaciones de la AUF ante un reclamo de Nacional en fútbol sala: mirá los fundamentos de la decisión y la bronca de Marcelo Solomita: "Nos sentimos estafados"

Equipo arbitral para Peñarol vs Wanderers

Esteban Ostojich será el juez central del partido asistido por Andrés Nievas y Ernesto Hartwig con Eduardo Varela de cuarto árbitro. En el VAR estarán Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.

Entradas para Peñarol vs Wanderers

Mirá en esta nota los precios y en dónde comprar entradas.

