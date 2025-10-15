Peñarol ya canjea y vende entradas bonificadas para el partido del domingo ante Wanderers por el Torneo Clausura y en el que va por puntos trascendentes para mantener el liderazgo; mirá los precios

Peñarol volvió este miércoles a los entrenamientos, aunque lo hizo de forma poco exigente, teniendo en cuenta que en esta misma jornada enfrentará a partido único a Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay a la hora 21 en el Parque Viera.

Los dirigidos por Diego Aguirre quieren ganar por primera vez este torneo y también acceder a la final del mismo, algo que tampoco han logrado en ninguna de las tres ediciones.

Como informó Referí, el técnico Diego Aguirre paró a un equipo plagado de titulares en Los Aromos pensando en los violetas, y en ese contexto, de alguna forma sorprendió, ya que su verdadera apuesta es la Liga AUF Uruguaya.

Más allá de todo esto, Peñarol sigue pensando en la trascendencia de lograr esta liga y en ese contexto, ya piensa también en el trascendente compromiso contra Wanderers del próximo sábado por la fecha 12 del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

Los precios de las entradas ante Wanderers

Peñarol ya fijó los precios para el encuentro de este domingo ante Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo por la duodécima fecha del Torneo Clausura.

Aquí se pueden ver los montos que fijaron los aurinegros para dicho encuentro:

peñarol entradas Los precios de las entradas entre Peñarol vs Wanderers por el Torneo Clausura

Los precios son los mismos que se fijaron hace dos semanas cuando Peñarol recibió en ese mismo escenario a Danubio por la fecha 10 del certamen.

Los socios de Peñarol ingresarán de forma gratis a las Tribunas Cataldi y Damiani.

A su vez, los que no son asociados, tienen hasta este jueves a la hora 13 para asegurar su entrada con precio bonificado.

Los que tengan tarjeta Mastercard BBVA Peñarol, logran un descuento extra de un 10%.

Por otra parte, los menores de hasta 10 años inclusive, ingresan gratis al Estadio Campeón del Siglo.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por Tickantel.

Lo que varía es que aquella vez, a la visita que fue a la Tribuna Guelfi, se le cobró $ 1.000 las generales y ahora a Wanderers, se le disminuye a $ 900 en las generales y $ 650 a los socios.