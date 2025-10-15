Las sorpresas de Diego Aguirre en Peñarol para el partido de hoy ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay; entrenó con varios titulares

Peñarol se apronta para un nuevo partido crucial cuando en la noche de este miércoles desde la hora 21 enfrente a Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay en el Parque Viera y apunta a llegar al partido decisivo, algo que nunca ha logrado en las tres ediciones jugadas. Diego Aguirre, su técnico, hizo pruebas en Los Aromos, y paró a varios titulares, lo que fue una sorpresa, pensando en que apuestan todo a la Liga AUF Uruguaya, y el domingo enfrentan a Wanderers.
Los aurinegros quieren conseguir por primera vez este título que por ahora, ninguno de los clubes grandes ha logrado