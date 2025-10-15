Las sorpresas de Diego Aguirre en Peñarol para el partido de hoy ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay; entrenó con varios titulares

Leonardo Fernández de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

Peñarol se apronta para un nuevo partido crucial cuando en la noche de este miércoles desde la hora 21 enfrente a Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay en el Parque Viera y apunta a llegar al partido decisivo, algo que nunca ha logrado en las tres ediciones jugadas. Diego Aguirre, su técnico, hizo pruebas en Los Aromos, y paró a varios titulares, lo que fue una sorpresa, pensando en que apuestan todo a la Liga AUF Uruguaya, y el domingo enfrentan a Wanderers.

Cabe recordar que el rival aurinegro es el triple campeón de la Copa AUF Uruguay, ya que ganó los tres títulos que se han puesto en juego hasta ahora.

Diego Aguirre quedó muy bajoneado el pasado sábado cuando Peñarol no pudo ganarle en Durazno a Miramar Misiones que lucha por no descender.

Una vez más, su equipo regaló la primera mitad en los últimos tres compromisos, contra Cerro Largo, Danubio y los cebritas.

Para esta definición contra Defensor Sporting, Diego Aguirre paró a un equipo en el que apostó a los titulares.

Según informó una fuente del club a Referí, el técnico aurinegro paró a Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa; Diego García, Jaime Báez; Leonardo Fernández y Matías Arezo.

A su vez, realizó algunos cambios durante el entrenamiento y colocó a Lucas Hernández por Maximiliano Olivera, a Stiven Muhlethaler por Báez y a Maximiliano Silvera por Arezo.