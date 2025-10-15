Periodistas de El Observador finalistas del premio global de Save the Children por una investigación sobre niños en contextos de violencia narco

Los periodistas uruguayos Tomer Urwicz y Emanuel Bremermann , de El Observador, fueron seleccionados como finalistas de los Global Media Awards 2025 que otorga Save the Children International , uno de los reconocimientos más relevantes del periodismo mundial en temas de infancia y derechos humanos.

Su investigación , titulada “Vivir en estado de alerta: cuando los niños son "garantía" en bocas de droga, mulas camino a la escuela y sobreviven entre balazos”, reveló cómo niños uruguayos crecen en barrios atravesados por la violencia narco, donde algunos son utilizados como “garantías” en bocas de droga o trasladan pequeñas dosis en el camino a la escuela.

El reportaje, publicado en El Observador en marzo, forma parte de una serie de historias que exponen el impacto del crimen organizado en la vida cotidiana de familias desplazadas por la violencia.

El trabajo de Urwicz y Bremermann compite en la categoría Written News , junto a reportajes de medios como BBC News Mundo , 7iber Magazine (Jordania), Daraj Media (Líbano) y Republik (Suiza).

Los Global Media Awards, creados en 2024 para conmemorar los 100 años de la primera Declaración de los Derechos del Niño, reconocen el periodismo que impulsa la conciencia pública, la rendición de cuentas y el cambio positivo para la niñez.

“El trabajo vital de estos periodistas en todo el mundo responsabiliza a los perpetradores y tiene un impacto profundo en los niños retratados en sus informes”, afirmó Jen Corlew, directora de Comunicación Global de Save the Children, en el comunicado en que oficializaron los finalistas. “Al honrarlos, destacamos el poder del periodismo para impulsar cambios reales en favor de la infancia”, continúa.

Anuncio de los ganadores

Los ganadores de las cuatro categorías —prensa escrita, televisión, radio/podcast y fotografía— se anunciarán el 20 de noviembre, durante una ceremonia virtual coincidente con el Día Mundial de la Infancia.

Los premios reúnen trabajos de periodistas de más de 30 países, que fueron seleccionados por un jurado independiente integrado por profesionales de medios internacionales.