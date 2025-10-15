Dólar
FÚTBOL

Se anunciaron los 25 futbolistas finalistas del Golden Boy: hay solo dos sudamericanos y ningún uruguayo; mirá la lista completa

Los jugadores europeos acaparan el listado del máximo galardón que se entrega a los menores de 21 años

15 de octubre 2025 - 18:27hs
Franco Mastantuono

Franco Mastantuono

EFE

El diario deportivo italiano Tuttosport dio a conocer este miércoles los 25 jugadores finalistas para ganar el Premio Golden Boy 2025, galardón que otorga anualmente al mejor futbolista sub 21 que juegan en Europa y no hay ningún uruguayo. Solo hay dos sudamericanos y son el argentino Franco Mastantuono y el brasileño Estevao.

El primer sudamericano en ganar este premio fue Lionel Messi, en 2005, y luego lo logró Sergio Agüero, en 2007, tras destacarse en esos años en el Mundial sub 20.

Un premio con historia

El Golden Boy es un premio que tiene su historia, al igual que Tuttosport, el medio italiano que lo entrega.

Ignacio Ruglio, un mes en penitencia
PEÑAROL

Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

Federico Valverde y su suegra participaron de un juego que a ella no la asustó un poco
ESPAÑA

El feo momento que pasó la suegra de Federico Valverde en un juego en el que se tiraron juntos festejando el cumpleaños de su hija, Mina Bonino; mirá el video

Otras figuras que recibieron dicho galardón fueron Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).

Franco Mastantuono, a su vez, hasta hace poco no aparecía entre los aspirantes, debido a que jugaba en River Plate de Argentina y aún no lo hacía en Europa.

Mastantuono
Franco Mastantuono en Real Madrid

Franco Mastantuono en Real Madrid

Pero luego, mostró sus virtudes futbolísticas en Real Madrid y ello lo posicionó como uno de los candidatos.

A su vez, algo similar ocurre con el otro sudamericano nominado, el brasileño Estevao, hasta hace poco, compañero de los uruguayos que juegan en Palmeiras.

000-34pa3dz-jpg..webp
Estevao cuando jugaba en Palmeiras

Estevao cuando jugaba en Palmeiras

En la actualidad, el delantero está comenzando a ser figura de Chelsea, al que le dio la victoria en la hora en la última fecha de la Premier League ante el campeón Liverpool.

La lista de postulantes depende del Golden Boy Football Benchmark Index, un ranking de los jugadores menores de 21 años que militan en ligas europeas y que mostraron rendimientos excepcionales en la temporada.

El trofeo, como de costumbre, se entregará en el mes de diciembre.

Estos son los 25 finalistas del Premio Golden Boy:

Temas:

Golden Boy Franco Mastantuono Europa Lamine Yamal

