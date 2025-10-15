Se anunciaron los 25 futbolistas finalistas del Golden Boy: hay solo dos sudamericanos y ningún uruguayo; mirá la lista completa

El diario deportivo italiano Tuttosport dio a conocer este miércoles los 25 jugadores finalistas para ganar el Premio Golden Boy 2025, galardón que otorga anualmente al mejor futbolista sub 21 que juegan en Europa y no hay ningún uruguayo. Solo hay dos sudamericanos y son el argentino Franco Mastantuono y el brasileño Estevao.

El primer sudamericano en ganar este premio fue Lionel Messi , en 2005 , y luego lo logró Sergio Agüero , en 2007, tras destacarse en esos años en el Mundial sub 20.

El Golden Boy es un premio que tiene su historia, al igual que Tuttosport, el medio italiano que lo entrega.

Otras figuras que recibieron dicho galardón fueron Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).

Franco Mastantuono, a su vez, hasta hace poco no aparecía entre los aspirantes, debido a que jugaba en River Plate de Argentina y aún no lo hacía en Europa.

Pero luego, mostró sus virtudes futbolísticas en Real Madrid y ello lo posicionó como uno de los candidatos.

A su vez, algo similar ocurre con el otro sudamericano nominado, el brasileño Estevao, hasta hace poco, compañero de los uruguayos que juegan en Palmeiras.

000-34pa3dz-jpg..webp Estevao cuando jugaba en Palmeiras Nelson Almeida / AFP

En la actualidad, el delantero está comenzando a ser figura de Chelsea, al que le dio la victoria en la hora en la última fecha de la Premier League ante el campeón Liverpool.

La lista de postulantes depende del Golden Boy Football Benchmark Index, un ranking de los jugadores menores de 21 años que militan en ligas europeas y que mostraron rendimientos excepcionales en la temporada.

El trofeo, como de costumbre, se entregará en el mes de diciembre.

Estos son los 25 finalistas del Premio Golden Boy: