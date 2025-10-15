El feo momento que pasó la suegra de Federico Valverde en un juego en el que se tiraron juntos festejando el cumpleaños de su hija, Mina Bonino; mirá el video

Federico Valverde celebró en las últimas horas el cumpleaños de su esposa, Mina Bonino, y lo hizo tanto en su domicilio con sus dos hijos, como también en un lugar destinado a juegos en los que participaron distintos personajes de la familia.

Este lunes, como informó Referí, el futbolista le envió a través de sus redes, un saludo de cumpleaños a su esposa.

A su vez, continúa preparándose con Real Madrid para lo que será el regreso de LaLiga de España este fin de semana cuando enfrenten a Getafe.

En pleno festejo del cumpleaños de Mina Bonino, Federico Valverde participó de unos juegos más para adultos que para niños.

En uno de ellos, se tiró de un tobogán con una bajada pronunciada junto a su esposa y ambos terminaron a las risas.

Pero un rato después, Valverde hizo lo mismo con su suegra, la mamá de Mina Bonino.

Estaba todo bien hasta que se debieron tirar y a la señora no le gustó mucho, ya que hizo distintos gestos de reprobación.

"¡Uy, no me gusta! ¡Qué impresión!", gritó la suegra de Valverde mientras intentaba pararse junto a él.