El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El feo momento que pasó la suegra de Federico Valverde en un juego en el que se tiraron juntos festejando el cumpleaños de su hija, Mina Bonino; mirá el video

Sucedió en los festejos por un año más de la esposa del futbolista uruguayo de Real Madrid

15 de octubre 2025 - 15:03hs

Federico Valverde celebró en las últimas horas el cumpleaños de su esposa, Mina Bonino, y lo hizo tanto en su domicilio con sus dos hijos, como también en un lugar destinado a juegos en los que participaron distintos personajes de la familia.

A su vez, continúa preparándose con Real Madrid para lo que será el regreso de LaLiga de España este fin de semana cuando enfrenten a Getafe.

El susto de la suegra de Valverde

En pleno festejo del cumpleaños de Mina Bonino, Federico Valverde participó de unos juegos más para adultos que para niños.

Ignacio Ruglio, un mes en penitencia
PEÑAROL

Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Las sorpresas de Diego Aguirre en Peñarol para el partido de hoy ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay; entrenó con varios titulares

En uno de ellos, se tiró de un tobogán con una bajada pronunciada junto a su esposa y ambos terminaron a las risas.

Pero un rato después, Valverde hizo lo mismo con su suegra, la mamá de Mina Bonino.

Estaba todo bien hasta que se debieron tirar y a la señora no le gustó mucho, ya que hizo distintos gestos de reprobación.

"¡Uy, no me gusta! ¡Qué impresión!", gritó la suegra de Valverde mientras intentaba pararse junto a él.

Federico Valverde Mina Bonino real madrid LaLiga de España Getafe

