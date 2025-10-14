Inglaterra se clasificó al Mundial 2026 tras golear a Letonia y España quedó en la puerta: mirá los 28 clasificados

La inventora del fútbol ya tiene billete para descubrir el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá: Inglaterra se convirtió este martes en la primera selección europea en lograr la clasificación , mientras que España quedó muy cerca.

A falta de que la clasificatoria europea se resuelva en las últimas dos jornadas a mediados de noviembre, los Three Lions, entrenados por Thomas Tuchel y guiados sobre el césped por un imparable Harry Kane, ya hicieron los deberes.

En Riga, el centrodelantero de Bayern Múnich firmó un doblete, para alcanzar los 21 goles en 13 partidos disputados en lo que va de temporada entre club y selección.

Antes había abierto el marcador Anthony Gordon , y la goleada quedó redondeada con un gol en propia puerta del defensa letón Maksims Tonisevs (59') y una anotación final de Eberechi Eze (86').

Con pleno de 18 puntos en 6 partidos jugados, 18 goles anotados y cero encajados, Inglaterra ha sacado músculo para volver a ilusionarse en la ansiada búsqueda de un segundo título que añadir al Mundial de 1966.

"Clasificar a falta de dos partidos para el final es un gran éxito. Sin ningún gol concedido y practicando un fútbol de gran calidad", destacó el capitán Harry Kane a la cadena ITV.

España goleó y se acerca al Mundial 2026

No menos impresionante está siendo el recorrido de su verdugo en la final de la Eurocopa 2024, la selección española.

En el encuentro disputado en Valladolid contra Bulgaria la Roja venció 4-0, con un doblete de Mikel Merino (36', 57'), un gol contra su propio arco de Atanas Chernev (79') y otro de penal de Mikel Oyarzabal (90+2').

Las cifras de los hombres entrenados por Luis De la Fuente no tienen nada que envidiar a las de los ingleses: 15 goles a favor, ninguno en contra, y pleno de cuatro victorias para liderar el grupo E, con tres unidades de ventaja sobre Turquía.

En noviembre la Roja visitará a Georgia y recibirá a Turquía en el estadio sevillano de la Cartuja, en una posición favorable a lograr el objetivo sin pasar demasiados apuros.

Tampoco debería sufrir en el próximo parate internacional Portugal, pero seguro que hubiera preferido haber dejado sentenciada su clasificación este martes.

Así parecía que iba a ser cuando en el minuto 90, los lusos dominaban 2-1 el marcador en Lisboa tras un doblete de Cristiano Ronaldo, pero apareció entonces el héroe húngaro habitual, Dominik Szoboszlai, para empatar (90+1') y mantener a su selección en carrera.

Hungría, con 5 puntos, todavía puede alcanzar matemáticamente a Portugal, líder del grupo F con 10 unidades.

El combinado entrenado por Roberto Martínez sin embargo está en muy buena posición para dejar atrás este resbalón en noviembre, cuando visite a Irlanda (3ª, 4 puntos) y reciba después a la colista pero valiente Armenia.

Tensión e incidentes en Udine

Si bien para los portugueses esperar un mes puede ser una decepción, para Italia, llegar con vida a esa última escala es casi una bendición.

La Azzurra vivió en Udine el partido más tenso de la jornada, no por lo ocurrido en el césped, en el que dominó 3-0 a Israel, sino por las manifestaciones propalestinas que marcaron el día en la ciudad del noreste de Italia.

Tras una marcha pacífica por las calles de la ciudad, en la que participaron cerca de 10.000 personas vigiladas de cerca por un enorme dispositivo policial, saltaron las chispas cuando decenas de manifestantes intentaron salir de la zona establecida, siendo detenidos por policías con equipos antidisturbios.

Unos incidentes que alcanzaron su punto más crítico con el lanzamiento de bombas y bengalas por parte de algunos manifestantes vestidos de negro y que fueron respondidos por el uso de cañones de agua por parte de la policía.

En lo estrictamente deportivo, la victoria sobre Israel permite a la Nazionale asegurarse como mínimo el segundo lugar de grupo I, sinónimo de repechaje.

La Azzurra, ausente en los dos últimos Mundiales, aún puede teóricamente terminar primera y, por lo tanto, clasificar directamente, pero debe ganar sus dos últimos partidos a mediados de noviembre contra Moldavia y Noruega, y marcar muchos goles para superar al líder noruego, que tiene 18 puntos y una diferencia de goles claramente favorable (+26 frente a +10).

El argentino Mateo Retegui fue la figura del partido con dos goles, uno de penal, el otro un golazo al ángulo, y Gianluca Mancini hizo el tercero.

Países clasificados para el Mundial 2026

Zona Concacaf: Estados Unidos, México y Canadá (organizadores)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar y Arabia Saudita.

Zona Oceanía: Nueva Zelanda.

Zona África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Zona Europa: Inglaterra.

Participarán del Mundial 48 selecciones y aún restan definirse las tres plazas de las Eliminatorias de Concacaf, 15 de Europa y tres por repechaje.

Para el repechaje están clasificados Bolivia por Conmebol y Nueva Caledonia por Oceanía.

La plaza de repechaje de África se definirá entre Gabón, Nigeria, Congo y Camerún.

La plaza de repechaje de Asia se definirá entre Emiratos Árabes Unidos e Irak.