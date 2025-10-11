Dólar
ELIMINATORIAS

Panamá de Luis Mejía rompió el maleficio y logró tres puntos de oro visitando a El Salvador por Eliminatorias para el Mundial 2026

Los rojos de Centroamérica quedaron como punteros de su grupo junto a Surinam y dependen de sí mismos para clasificar a la Copa del Mundo

11 de octubre 2025 - 14:55hs
Luis Mejía estrenó camiseta con la selección de Panamá en el partido ante Belice por Eliminatorias



Panamá de Luis Mejía, el arquero de Nacional, profanó el Estadio Cuscatlán y derrotó esta madrugada del sábado en Uruguay como visitante 1-0 a El Salvador, mientras que Jamaica cayó 2-0 con Curazao y perdió el liderato de su grupo, en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf.

La jornada le sacó de encima un viejo maleficio a los panameños que por primera vez lograron una victoria en casa de su rival en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Luis Mejía fue suplente

Como viene ocurriendo ya desde hace un buen tiempo, Luis Mejía volvió a ser suplente en la selección de Panamá y el arco lo ocupó Orlando Mosquera.

El único gol del partido lo marcó José Fajardo (55'), en un intenso encuentro en el Estadio de San Salvador, que les permite a los canaleros depender de sí mismos para clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Leandro Umpiérrez no viajó a Durazno con Peñarol para enfrentar a Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Ignacio Laquintana
AMISTOSO

Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

"Volvimos a la vida, estamos contentos, ahora hay que seguir con los pies en el suelo, seguir confiando en el grupo y hacer los últimos tres esfuerzos", dijo el director técnico de Panamá, el hispanodanés Thomas Christiansen, tras la victoria.

A falta de tres fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con 5 puntos, seguidos de El Salvador con 3 y Guatemala con 2.

El martes los panameños recibirán a Surinam para decidir el liderato, mientras que El Salvador será local ante Guatemala.

