Otra baja en Nacional: se confirmó la convocatoria de Luis Mejía a la selección de Panamá y se perderá un partido del Torneo Clausura

La selección de Panamá confirmó la convocatoria de Luis Mejía, el golero de Naciona l , quien se sumará a las bajas por lesión que tiene actualmente el plantel tricolor con Juan Cruz De los Santos y Christian Oliva.

El arquero fue citado para los próximos partidos de los canaleros en el mes de octubre por la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panamá jugará de visita el próximo viernes 10 de octubre ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, y seguidamente recibirá de local al seleccionado de Surinam, el próximo martes 14 de octubre, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como parte de las fechas 3 y 4 del grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias.

NACIONAL La segunda baja de peso que sufrió Nacional esta semana, titular indiscutido en el equipo de Pablo Peirano, y que se perderá varios partidos

NACIONAL El liderazgo en Nacional: el rol de Sebastián Coates, la presencia de Diego Polenta en Los Céspedes y la interna caliente

G2RITLXX0AAyWur

El partido que se pierde Luis Mejía

De esa forma, Mejía estará este sábado ante Cerro Largo FC en el Gran Parque Central y no estará disponible el fin de semana del 11 y 12 de octubre, en la que se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura y Nacional deberá ir a Jardines ante Danubio.

En su lugar atajará Ignacio Suárez, el golero suplente de los tricolores y quien se póne los guantes cuando “Manotas” tiene partidos de su selección.

Los lesionados de Nacional

Además de Mejía, Nacional tiene a dos jugadores que se lesionaron esta semana y que se perderán varios partidos.

Uno de ellos fue Juan Cruz De los Santos, quien sufrió un desgarro.

Y el otro futbolista afectado, cuya lesión se conoció esta semana, es Christian Oliva, por un desgarro de soleo.

Las lesiones por desgarro suelen tener una recuperación de tres semanas.

Lo que dijo el DT de Panamá

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, prometió este jueves que su equipo mostrará un "cambio de actitud" al enfrentar a El Salvador y Surinam en la próxima doble fecha del clasificatorio de la Concacaf al Mundial de 2026.

Los canaleros están en el tercer lugar del Grupo A con dos puntos, detrás de Surinam (cuatro) y El Salvador (tres), y sobre Guatemala (uno), disputadas dos de las seis fechas de la ronda decisiva del clasificatorio regional.

Aunque Panamá inició esta fase final como favorito de la llave, solo ha cosechado empates. Por ello, necesita con urgencia sumar en sus dos siguientes duelos: de visita a El Salvador el día 10 de octubre y de local con Surinam el 14.

Thomas Christiansen entrenador de Panamá Copa América.jpg Thomas Christiansen FOTO: AFP

"Futbolísticamente creo que tenemos las herramientas para ganar, pero no es lo único, tenemos que motivarles, tenemos que prepararles [mentalmente]", dijo Christiansen en la conferencia de prensa en que divulgó la nómina de 24 jugadores convocados.

"Va a haber un cambio de actitud porque eso es lo que me han expresado [los jugadores] y vamos a ir con todo", añadió el técnico hispano-danés.

Las novedades en la lista de convocados son el volante Omar Browne (Estudiantes de Mérida, Venezuela), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, Venezuela) y el también volante José Murillo, quien juega en el club local Plaza Amador.

A El Salvador "nosotros vamos a ir con todo, con una buena mentalidad y a disputar ese partido con máxima intensidad, pero también con cabeza", dijo Christiansen.

Las estadísticas "están para romperlas", agregó al responder a un periodista que le recordó que Panamá nunca ha ganado en sus visitas a El Salvador.

Como tienen asegurada su participación los tres países sede (Estados Unidos, México y Canadá), la eliminatoria mundialista la disputan por primera vez solo seleccionados de Centroamérica y el Caribe.

El primero de cada una de las tres llaves del clasificatorio logrará un boleto directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a repechajes con seleccionados de otras confederaciones.

Panamá, donde la liga es semiprofesional, aspira a clasificar por segunda vez a un Mundial tras participar en Rusia 2018, donde concluyó en último lugar tras perder sus tres partidos de la fase de grupos.

En los últimos años, los canaleros lograron los subcampeonatos de la Copa Oro en 2023 y de la última Liga de Naciones de la Concacaf (2024/2025).

Los convocados de Panamá

GOLEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

José Córdoba Norwich City (ENG)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

José Murillo CD Plaza Amador (PAN)

Omar Browne Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz Club León (MEX)

Azarías Londoño CD Universidad Católica (ECU)

DELANTEROS

Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo CD Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)