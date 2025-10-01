La baja sensible por lesión que tendrá Pablo Peirano en Nacional para el partido ante Cerro Largo por el Torneo Clausura

Nacional volvió este miércoles a los entrenamientos en el Gran Parque Central con la mira puesta en lo que será el encuentro muy importante del próximo sábado contra Cerro Largo en el Gran Parque Central a la hora 18 por la fecha 10 del Torneo Clausura. La mala noticia que recibió Pablo Peirano fue la lesión de Juan Cruz De los Santos, quien no podrá jugar.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Como informó Referí, los tricolores ensayaron en su propio escenario con el Diente López en cancha.

Juan Cruz De los Santos fue baja de último momento en el partido ante su exequipo, River Plate, a fines de agosto pasado.

El futbolista estuvo algunas semanas de baja.

INGLATERRA Mirá la decisión del técnico de Tottenham Hotspur, Thomas Frank, tras verse impresionado por el nivel de Rodrigo Bentancur

FÚTBOL El sentido recuerdo del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, hacia Juan Carlos De Lima, quien habló con Referí sobre lo que significó para él en Liverpool

20250816 Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura FOTO: L. Carreño

Ahora se volvió a lesionar y según confió una fuente tricolor a Referí, el extremo sufrió un desgarro que lo mantendrá cerca de tres semanas sin jugar.

Cabe recordar que también hace varias semanas que Nicolás "Ojito" Rodríguez permanece en sanidad y que no puede jugar en el equipo de Pablo Peirano.