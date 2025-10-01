Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La baja sensible por lesión que tendrá Pablo Peirano en Nacional para el partido ante Cerro Largo por el Torneo Clausura

Nacional se apronta para un encuentro trascendente que se jugará el próximo sábado

1 de octubre 2025 - 19:41hs
Pablo Peirano&nbsp;

Pablo Peirano 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional volvió este miércoles a los entrenamientos en el Gran Parque Central con la mira puesta en lo que será el encuentro muy importante del próximo sábado contra Cerro Largo en el Gran Parque Central a la hora 18 por la fecha 10 del Torneo Clausura. La mala noticia que recibió Pablo Peirano fue la lesión de Juan Cruz De los Santos, quien no podrá jugar.

La nueva lesión de Juan Cruz De los Santos

Juan Cruz De los Santos fue baja de último momento en el partido ante su exequipo, River Plate, a fines de agosto pasado.

El futbolista estuvo algunas semanas de baja.

Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984
FÚTBOL

El sentido recuerdo del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, hacia Juan Carlos De Lima, quien habló con Referí sobre lo que significó para él en Liverpool

Rodrigo Bentancur
INGLATERRA

Mirá la decisión del técnico de Tottenham Hotspur, Thomas Frank, tras verse impresionado por el nivel de Rodrigo Bentancur

20250816 Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura
Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura

Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura

Ahora se volvió a lesionar y según confió una fuente tricolor a Referí, el extremo sufrió un desgarro que lo mantendrá cerca de tres semanas sin jugar.

Cabe recordar que también hace varias semanas que Nicolás "Ojito" Rodríguez permanece en sanidad y que no puede jugar en el equipo de Pablo Peirano.

Temas:

Nacional Pablo Peirano Cerro Largo Gran Parque Central Torneo Clausura Juan Cruz de los Santos

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Carlos De Lima
FÚTBOL URUGUAYO

Murió Juan Carlos De Lima, campeón de América y del mundo con Nacional y figura del quinquenio de Peñarol

El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional
FÚTBOL

La FIFA le sacó tres puntos a una selección por alineación indebida y peligra su clasificación al Mundial 2026

Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984
FÚTBOL

El sentido recuerdo del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, hacia Juan Carlos De Lima, quien habló con Referí sobre lo que significó para él en Liverpool

Federico Valverde
URUGUAYOS

¿Pasaron "cosas raras" con Federico Valverde? Mirá lo que dijo Xabi Alonso, DT de Real Madrid, sobre la suplencia del uruguayo en Liga de Campeones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos