Nacional volvió este miércoles a los entrenamientos en el Gran Parque Central con la mira puesta en lo que será el encuentro muy importante del próximo sábado contra Cerro Largo en el Gran Parque Central a la hora 18 por la fecha 10 del Torneo Clausura. La mala noticia que recibió Pablo Peirano fue la lesión de Juan Cruz De los Santos, quien no podrá jugar.
La baja sensible por lesión que tendrá Pablo Peirano en Nacional para el partido ante Cerro Largo por el Torneo Clausura
Nacional se apronta para un encuentro trascendente que se jugará el próximo sábado