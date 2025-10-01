Dólar
/ Nacional / CIUDAD

Intendencia de Montevideo empezó a señalizar nuevos lugares de prohibido estacionar en la ciudad y multará desde el 10 de octubre

Los carteles dicen controlado y prohíben tanto estacionar como detenerse en esos lugares, según explicó la Intendencia de Montevideo

1 de octubre 2025 - 20:20hs
Este miércoles, la Intendencia de Montevideo colocó cartelería y cámaras en siete puntos de la ciudad para controlar el estacionamiento

Foto: Intendencia de Montevideo

Este miércoles, la Intendencia de Montevideo puso en funcionamiento siete nuevos equipos de control de estacionamiento que comenzarán a multar desde el viernes 10 de octubre.

Se trata de una de las primeras medidas –en el marco del plan para mejorar la movilidad montevideana a corto plazo– que la intendencia empieza a aplicar.

Este miércoles, la comuna instaló carteles y cámaras para controlar los estacionamientos indebidos. Los carteles dicen controlado y prohíben tanto estacionar como detenerse en esos lugares, según explica la intendencia en su página web.

20251001 Intendencia de Montevideo coloca cartelería de estacionamiento y detención

Los equipos ya están en funcionamiento, pero comenzarán a fiscalizar el viernes 10 de octubre. La multa por estacionar en una zona prohibida es de 2 unidades reajustables, lo que se traduce en $3.672 –si se toman los valores de la UR durante el mes de octubre–.

Estas nuevas cámaras están instaladas en siete puntos:

  • Bv. España, entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).
  • Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).
  • Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).
  • Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).
  • Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).
  • Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).
  • Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).
