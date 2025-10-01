Intendencia de Montevideo empezó a señalizar nuevos lugares de prohibido estacionar en la ciudad y multará desde el 10 de octubre

Este miércoles, la Intendencia de Montevideo puso en funcionamiento siete nuevos equipos de control de estacionamiento que comenzarán a multar desde el viernes 10 de octubre.
Se trata de una de las primeras medidas –en el marco del plan para mejorar la movilidad montevideana a corto plazo– que la intendencia empieza a aplicar.
Este miércoles, la comuna instaló carteles y cámaras para controlar los estacionamientos indebidos. Los carteles dicen controlado y prohíben tanto estacionar como detenerse en esos lugares, según explica la intendencia en su página web.
Foto: Intendencia de Montevideo
Los equipos ya están en funcionamiento, pero comenzarán a fiscalizar el viernes 10 de octubre. La multa por estacionar en una zona prohibida es de 2 unidades reajustables, lo que se traduce en $3.672 –si se toman los valores de la UR durante el mes de octubre–.
Foto: Intendencia de Montevideo
Estas nuevas cámaras están instaladas en siete puntos:
- Bv. España, entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).
- Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).
- Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).
- Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).
- Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).
- Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).
- Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).