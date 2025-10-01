Lorena Ponce de León presentó su libro "De palabra" en la Intendencia de Montevideo por la Feria del Libro

La exprimera dama Lorena Ponce de León presentó su libro Lorena Ponce de León. De palabra este martes por la noche en la Feria del Libro de Montevideo.

La presentación del libro, de la editorial Penguin Random House, se realizó en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo a las 19:00. La exesposa de Luis Lacalle Pou conversó con la periodista Rosana Zinola , escritora del libro, y luego realizó una firma de ejemplares.

Tras su separación, Ponce de León mantuvo su vida privada en silencio . Sin embargo, en su nuevo libro se explora el contexto de su ruptura con Lacalle Pou, junto con otros aspectos de su vida personal.

En el texto, del cual parte del contenido fue adelantado por el semanario Búsqueda, Ponce de León revela que recibió propuestas de diversos sectores políticos para involucrarse activamente en la política, aunque hasta las últimas elecciones había decidido no hacerlo.

También en el libro, la exprimera dama menciona que Lacalle Pou no aprobaba que ella se hiciera más visible ni que ocupara puestos públicos, y tampoco le gustaba la idea de que ella liderara proyectos como Sembrando.

“Luis no quería. Pero en la campaña yo siempre le decía que, si llegábamos a ganar, yo quería estar en el lugar de hacer. Y, básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara, no le interesaba mi presencia en ningún lado”, expresó.

Además, consideró: “Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir”, agrega Ponce de León en el libro.

“Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada", confesó Ponce de León, agregando que "no quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso”.

En el libro, también reflexiona sobre su papel durante la campaña presidencial, señalando que sentía que su misión era acompañar a Lacalle para ayudarlo a llegar a la presidencia, pero una vez cumplido ese objetivo, su situación personal cambió. “Siento que parte de mi misión, de mi alma, era acompañarlo para que llegara a presidente”, reflexionó.

Ponce de León sostiene que podría haber intentado mantener su relación por más tiempo, ya que ambos estaban en circunstancias similares, pero sintió que era necesario cortar la relación y separarse, algo que también él no quería.

Actualmente, Ponce de León se dedica al paisajismo y mantiene una relación con el empresario sanducero Alejandro Teske.