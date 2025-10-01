Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / NUEVO LIBRO

Lorena Ponce de León presentó su libro "De palabra" en la Intendencia de Montevideo por la Feria del Libro

En el nuevo libro, escrito por Rosana Zinola, se explora el contexto de su ruptura con Lacalle Pou, junto con otros aspectos de su vida personal

1 de octubre 2025 - 13:50hs
Lorena Ponce de León en la presentación de su libro De palabra

Lorena Ponce de León en la presentación de su libro "De palabra"

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

La exprimera dama Lorena Ponce de León presentó su libro Lorena Ponce de León. De palabra este martes por la noche en la Feria del Libro de Montevideo.

La presentación del libro, de la editorial Penguin Random House, se realizó en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo a las 19:00. La exesposa de Luis Lacalle Pou conversó con la periodista Rosana Zinola, escritora del libro, y luego realizó una firma de ejemplares.

Tras su separación, Ponce de León mantuvo su vida privada en silencio. Sin embargo, en su nuevo libro se explora el contexto de su ruptura con Lacalle Pou, junto con otros aspectos de su vida personal.

Más noticias
Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Lorena Ponce de León 
ENTREVISTA

Lorena Ponce de León rompió el silencio tras su separación con Lacalle Pou y habló sobre Laura Alonsopérez

En el texto, del cual parte del contenido fue adelantado por el semanario Búsqueda, Ponce de León revela que recibió propuestas de diversos sectores políticos para involucrarse activamente en la política, aunque hasta las últimas elecciones había decidido no hacerlo.

También en el libro, la exprimera dama menciona que Lacalle Pou no aprobaba que ella se hiciera más visible ni que ocupara puestos públicos, y tampoco le gustaba la idea de que ella liderara proyectos como Sembrando.

“Luis no quería. Pero en la campaña yo siempre le decía que, si llegábamos a ganar, yo quería estar en el lugar de hacer. Y, básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara, no le interesaba mi presencia en ningún lado”, expresó.

Además, consideró: “Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir”, agrega Ponce de León en el libro.

Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada", confesó Ponce de León, agregando que "no quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso”.

En el libro, también reflexiona sobre su papel durante la campaña presidencial, señalando que sentía que su misión era acompañar a Lacalle para ayudarlo a llegar a la presidencia, pero una vez cumplido ese objetivo, su situación personal cambió. “Siento que parte de mi misión, de mi alma, era acompañarlo para que llegara a presidente”, reflexionó.

Ponce de León sostiene que podría haber intentado mantener su relación por más tiempo, ya que ambos estaban en circunstancias similares, pero sintió que era necesario cortar la relación y separarse, algo que también él no quería.

Actualmente, Ponce de León se dedica al paisajismo y mantiene una relación con el empresario sanducero Alejandro Teske.

Temas:

Lorena Ponce de León Feria del libro Intendencia de Montevideo Luis Lacalle Pou

Seguí leyendo

Las más leídas

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes
CHAMPIONS LEAGUE

Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y tras viajar 14.000 km, lo dejó en el banco y no jugó en la goleada 5-0 ante Kairat por Champions League

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Parador del Parque Rodó
INTENDENCIA

"No fuimos parte de este proceso": gestión de Bergara dijo desconocer motivos detrás de cesión de 20 años del parador del Parque Rodó

Ciberataque a ANEP: filtran información de miles de docentes, estudiantes y funcionarios
INVESTIGACIÓN

Ciberataque a ANEP: filtran información de miles de docentes, estudiantes y funcionarios

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos