/ Nacional / DECLARACIÓN JURADA

Sueldo de ASSE de $ 130 mil representa la quinta parte de los ingresos mensuales de Álvaro Danza

El presidente del prestador público es señalado por la oposición por un posible conflicto de interés al mantener sus cargos en el sector privado

1 de octubre 2025 - 15:28hs
Álvaro Danza. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, ha estado en la picota política por seguir ejerciendo como médico en mutualistas privadas mientras preside el prestador público de salud. Tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado entienden que eso configura un conflicto de interés, razón por la que reclaman su renuncia y hasta no reconocen su legitimidad en el cargo.

Parte de la discusión de fondo radica en cuánta plata resigna un profesional de su nivel –grado 5 en medicina interna– para asumir una responsabilidad pública. Danza aseguró hace unas semanas a El Observador que su recibo como presidente de ASSE habla de 30 horas semanales de dedicación, más allá de que él asegura ser “full life” y estar “todo el día atrás” del prestador público de salud.

Según la declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a la que accedió El Observador, el jerarca gana $130 mil en la mano por presidir ASSE, el prestador más grande de todo el sistema de salud.

Pero esa es solo la quinta parte de sus ingresos mensuales: Danza gana $266 mil por seguir atendiendo casos en la Asociación Española –hace 12 horas por mes en policlínico, según contó en la entrevista con El Observador–, $78 mil como grado 5 en la Udelar, $50 mil tanto en la Médica Uruguaya como en la Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano (CAMS) –hace cuatro horas mensuales en cada una– y otros $5 mil provenientes del Fondo Nacional de Recursos.

Danza también percibe poco más de $60 mil por tener un apartamento y una casa en alquiler. Su ingreso mensual totaliza en casi $640 mil de los que solo $ 130 mil provienen de ASSE.

Para asumir en ASSE, Danza dejó su cargo como jefe de Medicina Interna de la Asociación Española.

Temas:

ASSE Álvaro Danza

