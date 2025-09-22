Álvaro Danza sobre pedidos de renuncia de la oposición: "Me preocupa que ese sea el centro del tema y no la salud de la gente"

El presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza , reconoció este lunes que las auditorías que se están realizando sobre los gastos y contrataciones de la gestión anterior podrían arrojar “ cuestiones delicadas ” que explican, en parte, las críticas y pedidos de renuncia que recibió desde sectores de la oposición , particularmente de los partidos Nacional y Colorado.

En una entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10), Danza explicó que, aunque la administración actual está trabajando “muy seriamente” y con “profesionalismo” en la revisión de las gestiones pasadas, algunas de las investigaciones podrían generar “gran conmoción y preocupación”. En este sentido, advirtió que " pueden haber algunas cuestiones delicadas que me parece que generan una gran conmoción y preocupación ”.

El titular de ASSE indicó que las auditorías están enfocadas en diversas áreas, como el manejo de los recursos y las licitaciones que no se habrían realizado de la forma correcta. “ Estamos analizando cómo se manejaron los recursos, si se privilegió alguna institución de salud respecto a otra . Si se hicieron las licitaciones que se tendrían que haber hecho para la adjudicación de algunas compras de cuantía”, detalló.

Respecto a los pedidos de renuncia por parte de la oposición, que lo acusan de mantener la atención de pacientes en tres mutualistas privadas y de dar clases en el hospital Pasteur, Danza se mostró tranquilo y afirmó que la situación no lo afecta en su trabajo. “Me preocupa que ese sea el centro del tema y no la salud de la gente. Yo escucho, y no escucho hablar de que los medicamentos se restituyeron, de que se están acortando las listas de espera, de que estamos preocupados por hacer un plan de infraestructura para ASSE. Para nosotros esos son los temas que nos desvelan”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de continuar en su cargo, a pesar de los cuestionamientos legales sobre su permanencia, Danza destacó el respaldo recibido desde el gobierno y reafirmó su compromiso con la tarea. “De nuestra parte es absolutamente sostenible, vamos a seguir para adelante, tenemos el respaldo de la ministra, del presidente y sobre todo el respaldo de nuestra conciencia, de que estamos haciendo las cosas bien y trabajando con compromiso por y para la gente”, concluyó.