El Sindicato Policial Nacional inauguró su nueva sede y presentó a Juan Fagúndez como nuevo asesor jurídico

Sindicato Policial Nacional. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) inauguró su nueva sede en el barrio Pérez Castellanos este lunes al mediodía, y presentó como nuevo asesor jurídico al abogado penalista Juan Fagúndez.

El nuevo local de Sipolna estará ubicado en bulevar Batlle y Ordóñez (ex Propios) 3815, frente al supermercado Tienda Inglesa de Pérez Castellanos.

"Misma casa, mismas convicciones", se lee en la invitación a la inauguración, que se realizará a las 12:00 de este lunes.

Estarán presentes en el evento distintas autoridades del Ministerio del Interior, integrantes del PIT-CNT y delegados sindicales de distintos puntos del país, indicaron fuentes de Sipolna. El ministro del Interior, Carlos Negro, la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde, y el extitular de la secretaría de Estado, Nicolás Martinelli, estuvieron presentes en la instancia.

Además, en la inauguración el sindicato también presentó como su nuevo asesor jurídico a Juan Fagúndez, expresidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay.