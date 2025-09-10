"No podés salvar a todos": el abogado penalista Juan Fagúndez llamó a "intervenir" en la vida de los niños de contextos vulnerables

"Vos no podés salvar a todos", dijo el abogado penalista Juan Fagúndez , en Polifonía, el ciclo de charlas que conduce Alejandro Fantino para El Observador. El defensor enfatizó la importancia de "intervenir" en la vida de los niños de contextos vulnerables para prevenir el desarrollo de la delincuencia.

En el encuentro participaron, además la actriz y presentadora Claudia Fernández , el comunicador digital Marcos Casas , el profesor y filósofo Javier Mazza y la influencer Vale Sulca .

"En los primeros seis, siete años de la persona, del niño, se forma el resto de su vida" , aseguró Fagúndez en cierto momento de la conversación.

Es en ese momento que, destacó el penalista, "hay que intervenir" para apoyar a los niños. En una decisión que esta "no tiene que estar en manos de los políticos" .

"Acá hay que intervenir porque si le das comida, le ponés una chapa, pero no tienen cariño y no pueden desarrollar la empatía y no pueden desarrollar la capacidad escribir o leer, por lo que sea. Tenés que intervenir, tenés que hacerte cargo de lo que sus padres y madres no pueden hacer porque ya vienen rotos", afirmó.

En este sentido, Casas subrayó la importancia de que los menores para poder educarse y prosperar tienen que "poder comer, tienen que vivir en contexto de no violencia, tienen que no tener al narco al lado".

Además, en cuanto a la alimentación, marcó la existencia de "estudios" que vinculan la "cantidad de proteína que vos comés entre los cero y los tres años y la formación de materia gris".

"Vos no podés salvar a todos. No podés salvar a gente que ya tiene 18, 19 años. Andá a salvar a los que tienen 2, 3 años. No podés sacarle el cerebro, lavárselo, cambiárselo y metérselo de vuelta", dijo por su parte Fagúndez al retomar la oratoria.

"El cerebro se forma también con cariño, con amor, con abuelos, con un vascolet caliente, un pedazo de pan tostado, aunque sea, pero sentís que existís, que alguien se preocupa por vos y eso después de los siete años es muy difícil de lograr", cerró.