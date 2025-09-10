Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / DELINCUENCIA

"No podés salvar a todos": el abogado penalista Juan Fagúndez llamó a "intervenir" en la vida de los niños de contextos vulnerables

"No podés salvar a gente que ya tiene 18, 19 años. Andá a salvar a los que tienen 2, 3 años", dijo el abogado

10 de septiembre 2025 - 5:00hs
El abogado penalista, Juan Fagúndez

El abogado penalista, Juan Fagúndez

Inés Guimaraens

"Vos no podés salvar a todos", dijo el abogado penalista Juan Fagúndez, en Polifonía, el ciclo de charlas que conduce Alejandro Fantino para El Observador. El defensor enfatizó la importancia de "intervenir" en la vida de los niños de contextos vulnerables para prevenir el desarrollo de la delincuencia.

En el encuentro participaron, además la actriz y presentadora Claudia Fernández, el comunicador digital Marcos Casas, el profesor y filósofo Javier Mazza y la influencer Vale Sulca.

"En los primeros seis, siete años de la persona, del niño, se forma el resto de su vida", aseguró Fagúndez en cierto momento de la conversación.

Más noticias
Archivo: Juan Fagúndez
DELINCUENCIA

"¿En Uruguay si tenés plata vas preso?": la respuesta de Juan Fagúndez a la pregunta de Alejandro Fantino en Polifonía

Entrevista a Valeria Csukasi
VICECANCILLER

Valeria Csukasi: con los aranceles de Trump, Uruguay "está pagando un costo mayor" pero empresas no reportan "desviación" o "cierre de mercados"

Es en ese momento que, destacó el penalista, "hay que intervenir" para apoyar a los niños. En una decisión que esta "no tiene que estar en manos de los políticos".

"Acá hay que intervenir porque si le das comida, le ponés una chapa, pero no tienen cariño y no pueden desarrollar la empatía y no pueden desarrollar la capacidad escribir o leer, por lo que sea. Tenés que intervenir, tenés que hacerte cargo de lo que sus padres y madres no pueden hacer porque ya vienen rotos", afirmó.

En este sentido, Casas subrayó la importancia de que los menores para poder educarse y prosperar tienen que "poder comer, tienen que vivir en contexto de no violencia, tienen que no tener al narco al lado".

Además, en cuanto a la alimentación, marcó la existencia de "estudios" que vinculan la "cantidad de proteína que vos comés entre los cero y los tres años y la formación de materia gris".

"Vos no podés salvar a todos. No podés salvar a gente que ya tiene 18, 19 años. Andá a salvar a los que tienen 2, 3 años. No podés sacarle el cerebro, lavárselo, cambiárselo y metérselo de vuelta", dijo por su parte Fagúndez al retomar la oratoria.

"El cerebro se forma también con cariño, con amor, con abuelos, con un vascolet caliente, un pedazo de pan tostado, aunque sea, pero sentís que existís, que alguien se preocupa por vos y eso después de los siete años es muy difícil de lograr", cerró.

Temas:

Abogado Juan Fagúndez niños Alejandro Fantino

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Ganado seguro: el Cimarrón Uruguayo, perro ideal para manejar vacunos y protegerlos, en la foto Pampero de Bañado de Medina, el mejor en la Expo Rural del Prado 2024 y 2025.
EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Excelente con el ganado, guardián y familiero: no pueden con Pampero, otra vez el mejor Cimarrón Uruguayo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos