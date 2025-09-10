El probable equipo de Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay y con dos tribunas agotadas; mirá la formación alternativa de Pablo Peirano

Nacional se prepara para recibir a Plaza Colonia este jueves a las 20:30 horas en el Gran Parque Central , en el partido único por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay en el que los hinchas albos volverán a su estadio tras la sanción por los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

Para este partido, el entrenador Pablo Peirano se perfila para colocar un equipo alternativo, dándole importancia al encuentro ante Plaza Colonia del próximo domingo pero por el Torneo Clausura, en el que los albos buscarán mantener su diferencia en la Tabla Anual.

De cara al encuentro de este jueves, se espera que los albos coloquen un equipo con mayoría de suplentes, tal como ocurrió en la fase previa de Copa AUF Uruguay ante Huracán FC.

En ese sentido, se espera que Ignacio Suárez vuelva a estar en el arco, si bien Luis Mejía ya tuvo su actividad con la selección de Panamá por lo que no estuvo frente a Racing el pasado domingo.

En la defensa, el DT colocará a cuatro suplentes: Hayen Palacios, Matías De Los Santos, Paolo Calione y Juan Pablo Patiño.

En tanto, en el mediocampo estarán Lucas Rodríguez y Mauricio Pereyra, dándole descanso a Christian Oliva y Luciano Boggio.

Mientras que en ofensiva también utilizará a habituales suplentes: Rómulo Otero, Exequiel Mereles, y Gonzalo Carneiro de 9, con una duda a definir entre Bruno Arady o Christian Ebere.

Pese a ser un equipo alternativo, la oncena que trabaja Peirano tiene nombres de peso.

Primeras tribunas agotadas

Para este partido Nacional fijó precios de entradas muy baratos, a $ 100 y $ 200, y gratis para los socios, por lo que se espera una buena presencia de público en su vuelta al Gran Parque Central.

La Tribuna José María Delgado se agotó este martes y la Atilio García este miércoles.

Hasta el momento, este miércoles al mediodía, se han vendido unas 22.000 entradas y el Codo está próximo a agotarse.