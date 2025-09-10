Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El probable equipo de Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay y con dos tribunas agotadas; mirá la formación alternativa de Pablo Peirano

Para encuentro de este jueves se espera que los albos coloquen un equipo con mayoría de suplentes

10 de septiembre 2025 - 12:03hs
Gonzalo Carneiro

Gonzalo Carneiro

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Para este partido, el entrenador Pablo Peirano se perfila para colocar un equipo alternativo, dándole importancia al encuentro ante Plaza Colonia del próximo domingo pero por el Torneo Clausura, en el que los albos buscarán mantener su diferencia en la Tabla Anual.

20250907 Javier Carballo, Diego Ligüera, Pablo Peirano, Javier Tetes Nacional cuerpo técnico de Pablo Peirano Torneo Clausura 2025, banco de Gran Parque Central. Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Javier Carballo, Diego Ligüera, Pablo Peirano y Javier Tetes

Javier Carballo, Diego Ligüera, Pablo Peirano y Javier Tetes

Equipo alternativo por Copa AUF Uruguay

De cara al encuentro de este jueves, se espera que los albos coloquen un equipo con mayoría de suplentes, tal como ocurrió en la fase previa de Copa AUF Uruguay ante Huracán FC.

En ese sentido, se espera que Ignacio Suárez vuelva a estar en el arco, si bien Luis Mejía ya tuvo su actividad con la selección de Panamá por lo que no estuvo frente a Racing el pasado domingo.

En la defensa, el DT colocará a cuatro suplentes: Hayen Palacios, Matías De Los Santos, Paolo Calione y Juan Pablo Patiño.

20260816 Paolo Calione de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura
Paolo Calione de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura

Paolo Calione de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura

En tanto, en el mediocampo estarán Lucas Rodríguez y Mauricio Pereyra, dándole descanso a Christian Oliva y Luciano Boggio.

Mientras que en ofensiva también utilizará a habituales suplentes: Rómulo Otero, Exequiel Mereles, y Gonzalo Carneiro de 9, con una duda a definir entre Bruno Arady o Christian Ebere.

Racing Nacional, campeonato intermedio 2025/Rómulo Otero

Pese a ser un equipo alternativo, la oncena que trabaja Peirano tiene nombres de peso.

Primeras tribunas agotadas

Para este partido Nacional fijó precios de entradas muy baratos, a $ 100 y $ 200, y gratis para los socios, por lo que se espera una buena presencia de público en su vuelta al Gran Parque Central.

G0aDj8bX0AAK4Yp

La Tribuna José María Delgado se agotó este martes y la Atilio García este miércoles.

Hasta el momento, este miércoles al mediodía, se han vendido unas 22.000 entradas y el Codo está próximo a agotarse.

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026
ELIMINATORIAS

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026

