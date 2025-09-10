Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

Exárbitro de la Premier League que se burló de Jürgen Klopp ahora es acusado de poseer material pornográfico infantil

El exárbitro de la Premier League David Coote deberá comparecer ante un tribunal de Nottingham

10 de septiembre 2025 - 14:36hs
El juez David Coote y el golero argentino Dibu Martínez

El juez David Coote y el golero argentino Dibu Martínez

AFP

El exárbitro de la Premier League David Coote fue acusado de poseer material pornográfico infantil y deberá comparecer ante un tribunal de Nottingham (nordeste del Reino Unido) el jueves.

Coote, de 43 años, fue despedido como árbitro en diciembre después de que se publicara un video en el que realizaba comentarios despectivos sobre el entonces entrenador del Liverpool Jürgen Klopp, en 2020.

(FILES) Referee David Coote gestures during the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on March 31, 2024. Premier League referee David Coote was suspended on Novembe
El árbitro David Coote

El árbitro David Coote

Ahora está acusado de descargar, compartir y poseer fotos y videos pedopornográficos, luego de que la policía de Nottingham recuperara en febrero imágenes que tenía en su poder el ya exárbitro.

Alexander Isak, refuerzo del Liverpool
FÚTBOL INTERNACIONAL

Los clubes de la Premier League rompen el mercado de pases con una inversión récord de US$ 4.000 millones

Coote fue formalmente acusado en agosto y desde entonces se encuentra en libertad condicional hasta su comparecencia ante un juez el jueves.

El exárbitro está también suspendido por la UEFA hasta junio de 2026 luego de que se publicara otro video en el que Coote aparecía esnifando un polvo blanco con un billete durante la Eurocopa de Alemania en 2024.

El video por el que investigan a David Coote

El video por el que investigan a David Coote

En una entrevista concedida en enero, se declaró gay y afirmó que el hecho de tener que luchar por ocultar durante años su sexualidad le llevó a tomar malas decisiones.

AFP

Temas:

Premier League Jurgen Klopp David Coote

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026
ELIMINATORIAS

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos