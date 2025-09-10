Exárbitro de la Premier League que se burló de Jürgen Klopp ahora es acusado de poseer material pornográfico infantil

El exárbitro de la Premier League David Coote fue acusado de poseer material pornográfico infantil y deberá comparecer ante un tribunal de Nottingham (nordeste del Reino Unido) el jueves.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Coote, de 43 años, fue despedido como árbitro en diciembre después de que se publicara un video en el que realizaba comentarios despectivos sobre el entonces entrenador del Liverpool Jürgen Klopp, en 2020.

Ahora está acusado de descargar, compartir y poseer fotos y videos pedopornográficos, luego de que la policía de Nottingham recuperara en febrero imágenes que tenía en su poder el ya exárbitro.

FÚTBOL INTERNACIONAL Los clubes de la Premier League rompen el mercado de pases con una inversión récord de US$ 4.000 millones

Coote fue formalmente acusado en agosto y desde entonces se encuentra en libertad condicional hasta su comparecencia ante un juez el jueves.

El exárbitro está también suspendido por la UEFA hasta junio de 2026 luego de que se publicara otro video en el que Coote aparecía esnifando un polvo blanco con un billete durante la Eurocopa de Alemania en 2024.

El video por el que investigan a David Coote El video por el que investigan a David Coote

En una entrevista concedida en enero, se declaró gay y afirmó que el hecho de tener que luchar por ocultar durante años su sexualidad le llevó a tomar malas decisiones.

AFP