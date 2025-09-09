Dólar
Peñarol vs Liverpool por Copa AUF Uruguay: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol y Liverpool jugarán el partido más atractivo de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

9 de septiembre 2025 - 5:00hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol tendrá en Liverpool un rival de peso y complejidad en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Liverpool por la Copa AUF Uruguay?

Peñarol y Liverpool jugarán por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay este miércoles 10 de setiembre.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Liverpool?

El encuentro comenzará a la hora 20.30.

¿Dónde se juega Peñarol vs Liverpool?

Si bien el partido fue inicialmente fijado en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol decidió cambiar el escenario y llevarlo al Estadio Centenario de modo tal de no exigir el campo de juego de su estadio que está en pésimas condiciones.

¿Cómo se define el partido entre Peñarol vs Liverpool?

Si hay empate en los 90 minutos se procede de inmediato a la ejecución de tiros penales.

El ganador de esta llave jugará en cuartos de final contra el vencedor de Cerro Largo vs Tacuarembó que juegan el jueves a la hora 20.30 en el Ubilla.

Entradas para Peñarol vs Liverpool

En la Tribuna Ámsterdam las entradas cuestan $ 414 para los poseedores de tarjeta Master BBVA, las generales $ 460 y los socios entran gratis.

En la Olímpica salen $ 594 con tarjeta y $ 660 las generales. Socios gratis.

En la América, los socios con tarjeta pagan $ 711, los socios sin tarjeta $ 790, las generales con tarjeta $ 981 y las generales $ 1.090. Los hinchas de Peñarol ingresan por la puerta 3.

Los parciales de Liverpool van a la Tribuna América, por la puerta 24, a cambio de $ 790 sin precio diferencial para socios.

Los menores de 10 años, inclusive, entran gratis.

Las entradas se venden por Tickantel.

Por dónde ver Peñarol vs Liverpool

El partido se verá en cable por VTV.

