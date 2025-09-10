Wilmar Roldán, el árbitro que pitó el polémico penal para Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, expulsó insólitamente a Moisés Caicedo de Ecuador, que se pierde el debut en el Mundial 2026, y "amenazo" a jugadores argentinos; mirá el video

Argentina perdió 1-0 en su visita a Ecuador este martes en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, y el árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán, tuvo una nueva actuación polémica, como ocurrió hace unas semanas cuando pitó un penal contra Peñarol y a favor de Racing en Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El experimentado juez fue denunciado incluso por futbolistas argentinos al término del encuentro.

"La controversia en torno al arbitraje de Wilmar Roldán se intensificó después de que Lautaro Martínez denunció públicamente que el juez colombiano 'amenazó' a jugadores argentinos con sanciones que podrían impactar la próxima Copa del Mundo", según informó Infobae.

Según detalló el delantero de Inter de Milán, Roldán advirtió durante el partido que una tarjeta roja dejaría a los futbolistas “fuera del Mundial” , una acusación que fue recogida y amplificada por varios medios tras el duelo en el estadio Monumental de Guayaquil.

En la zona mixta, Martínez expuso su malestar ante la prensa, asegurando: “No suelo hablar tanto de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González saltó a cabecear, le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial”, dijo el delantero.

Esto se suma a la molestia que expresó el arquero Dibu Martínez, como informó Referí.

"La sensación es amarga porque hicimos una gran eliminatoria, clasificamos hace mucho tiempo y ganábamos todos los partidos igual... Yo creo que fue un poco injusto el penal".

Posteriormente, agregó: "La expulsión (de Otamendi) puede ser, pero el penal es una disputa que él (Preciado) va contra Tagliafico y cambia el partido. Sabemos que los referís afuera de casa nos complican un poco más".

000_9RH27R.webp Moisés Caicedo Dolores Ochoa / Pool / AFP

Pero el triunfo de Ecuador en las Eliminatorias dejó una alegría, pero a medias. El volante Moisés Caicedo, jugador clave en el mediocampo de su selección, fue expulsado con doble tarjeta amarilla y se perderá el debut del Mundial 2026.

La prensa ecuatoriana quedó muy molesta con esta actitud del árbitro, porque al ser doble amarilla, el VAR no pudo intervenir, más allá del posible error de Wilmar Roldán al expulsarlo.

Argentina Ecuador EFE

Es que en las constantes reiteraciones televisivas, se ve que Caicedo no golpea al futbolista argentino Nicolás González, pero el árbitro entrendió que sí, le mostró la amarilla, y lo expulsó.

De esa manera, Caicedo no podrá jugar el primer partido de Ecuador en el Mundial 2026.