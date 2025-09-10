Uruguay se clasificó al Mundial de waterpolo con una selección sub 15 y el año que viene jugará en Croacia

La selección uruguaya sub 15 de waterpolo logró el octavo puesto en el Campeonato Panamericano que se desarrolló en Baurú, Brasil, y obtuvo con esa colocación una plaza para el Mundial a disputarse en 2026 en Croacia en categoría sub 16.

El equipo de Uruguay fue dirigido por Rafael Scelza con Juan Hill como ayudante técnico.

Uruguay debutó con una derrota 9-7 contra Puerto Rico. Los goles fueron de Varela, en tres ocasiones, Paolino dos y Decia y Altieri.

Posteriormente le ganó a Chile 12-10 con tres goles de Decia, dos de Altieri, dos de Varela, dos de Paolino, y uno de Odella, Del Río y Reina.

Con Perú se perdió 16-4 siendo anotadores de los tantos Odella en dos oportunidades, Paolino y Varela.

Ante México se cayó por 14-6 con dos goles de Varela y uno de Decia, Odella, Altieri y Reina.

Se le volvió a ganar Chile con autoridad: 13-6, con tres goles de Varela, dos de Altieri, dos de Decia, dos de Reina, y uno de Paolino, Rubino, Del Río y Wins.

Luego se perdió por goleada ante Brasil por 23-3 donde anotaron Varela en dos oportunidades y Odella.

Finalmente se perdió contra Perú 13-9 con cuatro goles de Paolino, tres de Decia y uno de Varela y Odella.

Varela fue el goleador del equipo con 14 tantos. Fue el único jugador que marcó en todos los partidos.

El goleador del torneo fue Carlos Núñez de México con 41 anotaciones.

Brasil ganó la medalla de oro, Estados Unidos la plata (15-8 la final) y Canadá el bronce al ganarle 9-7 a Argentina.

Esta es la primera vez que Uruguay se clasifica a un Mundial en categoría sub 16, categoría donde el año próximo se jugará la segunda edición mundialista.

El año pasado, en categoría sub 19, Uruguay logró el quinto puesto en el Panamericano disputado en El Salvador.

También el año pasado, Uruguay disputó el primer Mundial de su historia en categorías formativas con una sub 18 que se presentó al torneo disputado en Buenos Aires.

En Cali 2024, en el marco del Sudamericano de Deportes Acuáticos, la selección mayor masculina obtuvo el cuarto puesto y el golero Alfonso Rodríguez fue elegido como el mejor jugador del torneo.

"Somos un deporte en crecimiento que a través del esfuerzo del staff y mismo de los jugadores está logrando grandes cosas. Los chicos entrenaron de 9 a 11 por las mañanas gracias a Biguá que nos cedió sus instalaciones, dependemos de la buena voluntad de los clubes dado que la Federación no tiene piscina propia", comentó Hill a Referí.