Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / WATERPOLO

Uruguay se clasificó al Mundial de waterpolo con una selección sub 15 y el año que viene jugará en Croacia

La sub 15 de waterpolo se metió en el Mundial 2026 de Croacia en categoría sub 16; León Varela fue el goleador uruguayo con 14 tantos

10 de septiembre 2025 - 18:35hs
Selección uruguaya sub 15 de waterpolo

Selección uruguaya sub 15 de waterpolo

Selección uruguaya sub 15 de waterpolo

Selección uruguaya sub 15 de waterpolo

La selección uruguaya sub 15 de waterpolo logró el octavo puesto en el Campeonato Panamericano que se desarrolló en Baurú, Brasil, y obtuvo con esa colocación una plaza para el Mundial a disputarse en 2026 en Croacia en categoría sub 16.

El equipo de Uruguay fue dirigido por Rafael Scelza con Juan Hill como ayudante técnico.

El plantel
1- Mateo Campal
2- Ilan Dash
3- Emiliano Izuibejeres
4- Juan Manuel Paolino
5- León Varela
6- Santino Decia
7- Santiago Rubino
8- Cristian Reina
9- Thiago Del Rio
10- Matías Altieri
11- Manuel Wins (capitán)
12- Diego Odella
13- Pedro Larriera
14- Teo Saint-Upery

Uruguay debutó con una derrota 9-7 contra Puerto Rico. Los goles fueron de Varela, en tres ocasiones, Paolino dos y Decia y Altieri.

Posteriormente le ganó a Chile 12-10 con tres goles de Decia, dos de Altieri, dos de Varela, dos de Paolino, y uno de Odella, Del Río y Reina.

La bandera uruguaya que se coló en la llegada del danés Mads Pedersen quien celebró ganar una etapa de la Vuelta a España
CICLISMO

La bandera de Uruguay que se coló en la llegada de la etapa 15 de la Vuelta a España, mientras se maneja como un hecho histórico la llegada del uruguayo Thomas Silva al equipo Astana

Old Girls 
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Old Girls le ganó dos clásicos en nueve días a Old Christians, acumuló su quinta victoria en el Uruguayo de hockey sobre césped y llega afilado a los playoffs

Con Perú se perdió 16-4 siendo anotadores de los tantos Odella en dos oportunidades, Paolino y Varela.

Ante México se cayó por 14-6 con dos goles de Varela y uno de Decia, Odella, Altieri y Reina.

Se le volvió a ganar Chile con autoridad: 13-6, con tres goles de Varela, dos de Altieri, dos de Decia, dos de Reina, y uno de Paolino, Rubino, Del Río y Wins.

Luego se perdió por goleada ante Brasil por 23-3 donde anotaron Varela en dos oportunidades y Odella.

Finalmente se perdió contra Perú 13-9 con cuatro goles de Paolino, tres de Decia y uno de Varela y Odella.

Varela fue el goleador del equipo con 14 tantos. Fue el único jugador que marcó en todos los partidos.

El goleador del torneo fue Carlos Núñez de México con 41 anotaciones.

Brasil ganó la medalla de oro, Estados Unidos la plata (15-8 la final) y Canadá el bronce al ganarle 9-7 a Argentina.

Esta es la primera vez que Uruguay se clasifica a un Mundial en categoría sub 16, categoría donde el año próximo se jugará la segunda edición mundialista.

El año pasado, en categoría sub 19, Uruguay logró el quinto puesto en el Panamericano disputado en El Salvador.

También el año pasado, Uruguay disputó el primer Mundial de su historia en categorías formativas con una sub 18 que se presentó al torneo disputado en Buenos Aires.

En Cali 2024, en el marco del Sudamericano de Deportes Acuáticos, la selección mayor masculina obtuvo el cuarto puesto y el golero Alfonso Rodríguez fue elegido como el mejor jugador del torneo.

"Somos un deporte en crecimiento que a través del esfuerzo del staff y mismo de los jugadores está logrando grandes cosas. Los chicos entrenaron de 9 a 11 por las mañanas gracias a Biguá que nos cedió sus instalaciones, dependemos de la buena voluntad de los clubes dado que la Federación no tiene piscina propia", comentó Hill a Referí.

Temas:

waterpolo Croacia

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026
ELIMINATORIAS

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026

David Terans
COPA AUF URUGUAY

Peñarol vs Liverpool por Copa AUF Uruguay: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos