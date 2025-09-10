Old Girls le ganó dos clásicos en nueve días a Old Christians, acumuló su quinta victoria en el Uruguayo de hockey sobre césped y llega afilado a los playoffs

Old Girls, vigente tetracampeón del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped , le volvió a ganar el clásico a Old Christians y dejó atrás un irregular comienzo del torneo para mostrar su mejor versión cuando queda una sola fecha para que comiencen los playoffs que definirá al campeón.

El equipo de Matías "Melli" Pereiro venció 1-0 a Old Christians el pasado sábado por la fecha 20 del certamen.

El único gol del partido lo hizo Carolina Mutilva que con 43 años y tras dejar atrás una rebelde lesión de espalda temporadas atrás, sigue demostrando su vigencia, siendo referente para sus compañeras y un ejemplo paras las generaciones más jóvenes.

Exjugadora de Biguá, Old Sampa y Old Christians, y una figura legendaria de Las Cimarronas con las que ganó la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, Mutilva marcó su segundo gol en la temporada.

En 2015, jugando para Christians le había metido tres goles a Old Girls en un clásico ganado por las azules. Ahora le tocó definir el partido a favor de las azulgranas.

El 28 de agosto, en un partido que estaba pendiente desde la fecha 9 jugada a comienzos de junio, Old Girls le había ganado de visitante 2-0 a Old Christians con goles de Justina Arregui y Candelaria Giménez en un partido en el que estuvo presente una jugadora de la selección de Países Bajos.

Nueve días después, el clásico volvió a pintarse de rojo y azul.

Old Girls abrochó así cinco triunfos al hilo y ahora le pelea a Biguá el número 3 para los playoffs.

El martes de la semana próxima, en duelo atrasado ante Old Sampa, volverá a las canchas Cecilia Casarotti mientras que para los playoffs se apronta el retorno de Milagros Algorta quien dio a luz durante la Copa América que se jugó en Uruguay desde fines de julio.

Ya quedó definido que Náutico y Carrasco Polo serán 1-2 (en posiciones que todavía están abiertas pero donde las rojas tienen buena ventaja) y con eso pasan directo a semifinales.

Biguá y Old Girls se pelean el número 3.

Woodlands y Old Christians se pelean el 5-6. El tercero jugarán con el sexto (régimen de ida y vuelta) y el cuarto con el quinto para definir las otras dos plazas de semifinales. El campeón de la Tabla Anual tiene derecho a otra final si no gana los playoffs.

En la misma fecha, Carrasco Polo goleó 5-1 a Old Sampa dejando atrás una semana con dos empates. Los goles fueron de Sol Amadeo, por dos, Matilde Kliche, Julieta Piazza y Agustina Suárez marcando Clementina Cristiani para Sampa.

Old Sampa volvió a jugar el martes un duelo atrasado contra Old Ivy. Perdieron 2-1 con gol de Pilar Oliveros marcando para Ivy Juliana Olarán y Belén Algorta.

Biguá también se recuperó con goleada, 4-1 a Seminario, con goles de Natalia Díaz, por dos, Micaela Cabillón y Delfina Schaffer. El gol de Seminario fue de Catalina Comas.

El de Cabillón fue su primer gol en Primera y el de Schaffer se dio en su debut en Primera.

El sábado, Old Ivy había empatado 4-4 con Woodlands que en el shoot out sumó punto bonus al ganar 2-1. Los goles fueron de Belén Barreiro por tres e Isabel Zanella para Ivy, y de Manuela Barrandeguy, por dos, Maite Lugaro y Faustina Oyenard para Woodlands. En el shoot out metieron María José Correa para Ivy y Sofía Trigo y Faustina Oyenard para la W.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Bonus Goles a favor Goles en contra Náutico 44 16 14 1 1 1 59 15 Carrasco Polo 44 17 12 4 1 4 41 11 Biguá 31 16 8 4 4 3 36 19 Old Girls 29 16 9 2 5 0 38 17 Woodlands 25 16 7 3 6 1 28 27 Old Christians 22 16 6 3 7 1 18 22 Old Ivy 15 17 4 3 10 0 28 45 Yacht 13 15 4 1 10 0 20 42 Old Sampa 11 15 3 1 11 1 18 43 Seminario 6 16 2 0 14 0 12 57

Tabla de goleadoras