Náutico se afirma en la cima del Uruguayo de hockey sobre césped y con Carrasco Polo ya aseguraron su lugar en semifinales

Con tres partidos se completó el sábado la fecha 19 del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres donde Náutico logró un triunfo con sabor a número 1 de la fase regular.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El equipo de Martín Ocampo venció 3-1 a Old Christians con goles de Manuela Vidal, Agustina Taborda y Camila De María contra uno de Milena Vuco.

Con ese triunfo, las rojas de Carrasco y Punta Gorda suman 44 puntos y con un partido más jugado tienen cinco puntos más que Carrasco Polo, único equipo que les ganó en lo que va del año.

Náutico tiene libre la próxima fecha y luego jugará con Old Sampa y Biguá para ir en busca del número 1 para los playoffs.

HOCKEY SOBRE CÉSPED Una figura estelar de la mejor selección del mundo de hockey sobre césped presenció el clásico entre Old Girls y Old Christians: ¿Por qué está en Uruguay?

HOCKEY SOBRE CÉSPED Manuela Vilar del Valle, la mejor jugador de la Copa América de hockey sobre césped: el torneo soñado, la vuelta a Bélgica y su futuro con Las Cimarronas

A Carrasco Polo le queda jugar con Old Sampa, Yacht y Woodlands.

Polo tuvo libre en la fecha 19 y el martes enfrentó a Biguá en partido pendiente de la fecha 17 donde empató 1-1.

Los goles fueron de Agustina Domingo para las polacas y de Martina Cazet para Biguá.

El encuentro se fue a shoot-out y ahí Polo ganó 3-1 con anotaciones de Sol Amadeo, la propia Agus Domingo y Florencia Peñalba. Para Biguá solo marcó Agustina Alles.

Victoria Beares tuvo enorme destaque en la definición al impedir tres definiciones de las jugadoras de Biguá incluida la estelar argentina Agustina Albertario.

Polo ya se aseguró ser al menos el 2 para los playoffs y con eso Náutico y las polacas están en semifinales.

Biguá venía de perder sorpresivamente el sábado 1-0 contra Old Ivy que ganó su segundo partido consecutivo en la temporada. El único gol del partido lo hizo Camila Algañaraz.

Ese mismo día, Yacht se repuso a su goleada sufrida ante Náutico y derrotó en la última jugada del partido a Seminario con gol de Julieta Jansons.

Biguá y Old Girls ya tienen su lugar asegurado en playoffs para jugar cuartos de final mientras que Woodlands y Old Christians están prácticamente adentro con posibilidades solo matemáticas de ser superados por Yacht u Old Sampa.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Bonus Goles a favor Goles en contra Náutico 44 16 14 1 1 1 59 15 Carrasco Polo 39 15 11 3 1 3 34 8 Biguá 28 15 7 4 4 3 32 18 Old Girls 23 14 7 2 5 0 35 16 Woodlands 22 14 7 1 6 0 22 21 Old Christians 22 15 6 3 6 1 18 21 Yacht 13 15 4 1 10 1 20 42 Old Ivy 11 15 3 2 10 0 22 40 Old Sampa 11 13 3 1 9 1 16 36 Seminario 6 14 2 0 12 0 10 51

Tabla de goleadoras