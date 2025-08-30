Una figura estelar de la mejor selección del mundo de hockey sobre césped presenció el clásico entre Old Girls y Old Christians: ¿Por qué está en Uruguay?

En los Juegos Olímpicos de París 2024 nació un amor. Valentín Grille , integrante de la selección de rugby 7 de Uruguay, y Joosje Burg , integrante de la selección de hockey sobre césped de Países Bajos, se conocieron e iniciaron una relación sentimental.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Burg llegó el lunes 11 de agosto a Uruguay y con su pareja conoció los encantos de Cabo Polonio y Punta del Este.

En esta semana, entrenó con el plantel de Old Christians , que es el equipo donde Grille juega al rugby.

La jugadora de 26 años llegó a la cancha de Old Christians, ubicada en la calle Gonchi Rodríguez, cerca de la ruta Interbalnearia, con camiseta, medias y campera del club y entrenó con el plantel que dirige Jimena Bouzas.

HOCKEY SOBRE CÉSPED Con dos goles de su crack de Las Cimarronas, Belén Barreiro, Old Ivy salió del último puesto en el Uruguayo de hockey sobre césped

HOCKEY SOBRE CÉSPED Manuela Vilar del Valle, la mejor jugador de la Copa América de hockey sobre césped: el torneo soñado, la vuelta a Bélgica y su futuro con Las Cimarronas

"Nunca había visto una cancha de arena", contó a Referí una de las jugadoras del plantel.

El hockey sobre césped se juega en cancha sintético de agua (se riegan antes y durante los partidos) para que la boche le imprima velocidad y ritmo de juego.

En Uruguay, la Federación tiene una cancha de esas condiciones y Carrasco Polo inauguró la suya en noviembre del año pasado.

El resto de las canchas son rellenas de arena lo que hace que el ritmo de juego sea mucho más lento, además de que los raspones en las caídas suelen ser más duros.

20250826 Joosje Burg jugadora de Holanda Paìses Bajos hockey sobre césped con el plantel de Old Christians Old Christians con Joosje Burg

Burg fue vicecampeona mundial junior en Chile 2016 perdiendo la final con la Argentina de Agustina Gorzelany.

Fue campeona de la ProLeague de 2020-2021, 2022-2023 y 2023-2024 siendo vicecampeona en 2021-2022 cuando el título lo ganó Argentina.

Integró el plantel campeón mundial en Terrassa 2022 y el de los Juegos Olímpicos de París 2024.

También fue campeona europea en Mönchengladbach 2023.

Tiene 22 goles con la selección de Holanda que es la máxima potencia mundial del hockey sobre césped a nivel femenino.

"Nos dijo que después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se viene a vivir a Uruguay", afirmó una jugador del equipo del Trébol. Ahí la esperan con las puertas abiertas.

20250830 Joosje Burg jugadora de Holanda Paìses Bajos hockey sobre césped con la camiseta de Old Christians Joosje Burg

Old Girls le ganó el clásico a Old Christians y está en su mejor momento

WhatsApp Image 2025-08-29 at 11.06.36

Old Girls le ganó el jueves 2-0 a Old Christians, de visitante, en un partido que se había postergado en junio y que corresponde a la novena fecha del certamen.

Los goles fueron de Justina Arregui y Candelaria Giménez.

Tras el partido, las jugadoras de Christians le regalaron una camiseta a Burg, con el número 16. La pareja volvió a Punta del Este y la holandesa se vuelve el miércoles a su país para iniciar una nueva temporada en Hoofdklasse (liga holandesa) con Den Bosch, actual bicampeón en su país.

El equipo de Matías "Melli" Pereiro alcanzó su mejor momento en la temporada al ganar nueve puntos en seis días.

El sábado pasado le habían ganado 3-1 a Biguá, por la fecha 18, con goles de Justina Arregui, por dos, y Candelaria Giménez, contra uno de Natalia Díaz, y el martes adelantaron el encuentro de la fecha 19 ante Woodlands, al que vencieron 3-1 con anotaciones de Eliana Civetta, Justina Arregui y Sophie Stremmler contra uno de Constanza Barrandeguy.

Woodlands venía de ganarle el sábado 2-1 a Yacht con goles de Faustina Oyenard y Coti Barrandeguy contra uno de la legendaria Verónica Dupont.

Enorme triunfo de Carrasco Polo contra Náutico

En lo que fue el gran partido de la fecha 18, Carrasco Polo le ganó a Náutico 1-0 con gol de Florencia Peñalba de córner corto. Las polacas se pusieron a un punto de las rojas y la Tabla Anual quedó al rojo vivo.

El martes, Náutico se desquitó con Yacht y le ganó 9-0 en la goleada más abultada del campeonato. Los goles los hicieron Manuela Vidal en tres oportunidades, Agustina Taborda, Jacinta Curutchague, Camila De María, Silvina Bonaudi, Lucía Dieste y Carolina Curcio.

El equipo de Martín Ocampo lleva la impactante cifra de 56 goles anotados y el que le sigue más cerca es Old Girls con 35.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Bonus Goles a favor Goles en contra Náutico 41 15 13 1 1 1 56 14 Carrasco Polo 37 14 11 2 1 2 33 7 Biguá 27 13 7 3 3 3 31 16 Old Girls 23 14 7 2 5 0 35 16 Woodlands 22 14 7 1 6 0 22 21 Old Christians 22 14 6 3 5 1 17 18 Old Sampa 11 13 3 1 9 1 16 36 Yacht 10 14 3 1 10 0 19 42 Old Ivy 8 14 2 2 10 0 21 40 Seminario 6 13 2 0 11 0 10 50

Tabla de goleadoras