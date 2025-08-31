La Expo Rural del Prado llega con cambios en los históricos galpones de animales

Expo Rural del Prado: un galpón 100% recuperado, otro casi y las obras en el tercero ya están programadas.

En el emprendimiento que desarrolla la Asociación Rural del Uruguay (ARU) para modernizar el predio de la Expo Rural del Prado y sus instalaciones este año habrá dos grandes novedades, ambas en los tradicionales galpones , según informó a El Observador Rodrigo Granja, director de exposiciones de la gremial .

Detalló que la obra de recuperación del Galpón 1 quedó completa al tener listo el piso nuevo (es gran estructura estuvo clausurada desde 2016 a 2023 debido a un acelerado deterioro); que en el Galpón 3 se realizó casi todo el trabajo dado que solo queda instalar el piso nuevo (eso se activará sobre fin de año); y que el inicio de las obras en el Galpón 2 arrancarán en unos meses con la idea en ese caso de terminarlas durante 2026.

Galpón 1: el que estaba más desgastado y fue totalmente recuperado en una obra que respetó el mandado que nace de restaurar del modo adecuado a un monumento histórico.

El objetivo es que los tres galpones, que son un Monumento Histórico protegido, estén “a nuevo” para la Expo Rural del Prado del año que viene.

Expo Rural del Prado 2025 Piso nuevo en el Galpón 1. Foto: Leonardo Carreño

El contexto

La ARU está cumpliendo 154 de su fundación en 1871. Es la gremial de productores más antigua en el país. Su muestra ganadera se realizó por primera vez en 1883 bajo el nombre de Exposición Nacional de Producción. La hoy Expo Rural del Prado se realiza en el predio actual desde 1913 y ese año fueron inaugurados los galpones, un 25 de agosto, una obra proyectada y dirigida por el artista y arquitecto catalán Cayetano Buigas y Monravá.

Expo Rural del Prado 2025 El Galpón 3 también fue recuperado. Foto: Leonardo Carreño

Inversión exclusiva de ARU por US$ 5.000.000

Recientemente, durante el acto de lanzamiento de la Expo Rural del Prado 2025 –se realizará desde el viernes 5 al domingo 14 de setiembre, organizada por la ARU, en la edición 120 de la tradicional muestra ganadera, agroindustrial, comercial, artesanal y artística–, Rafael Ferber, presidente de la gremial, anunció que la inversión para recuperar a los tres galpones asciende a US$ 5.000.000 y que se trata de recursos genuinos de la institución.

En esa instancia, en la que los detalles de la Expo Rural del Prado fueron presentados por Ferber y Granja en compañía de Mario Bergara, el presidente de la ARU trasladó al jefe departamental el deseo de la ARU de contar con la intendencia para seguir llevando adelante la modernización en el resto del predio ferial.

Bergara, entre otras consideraciones, dejó en claro su intención de avanzar en un trabajo conjunto con la ARU.

Granja detalló que lo que la ARU espera de la intendencia es, por ejemplo, que algunas actividades que desarrolla en otros ámbitos las traslade a la Rural del Prado, de modo de generar más actividad e ingresos, en una propuesta que también es extensible a otros actores de los sectores público y privado.

La ARU entiende que las múltiples ventajas que caracterizan al predio delimitado por las avenidas Lucas Obes, Buschental y 19 de Abril y la calle Atilio Pelossi, entre ellas una ubicación con acceso sencillo desde otras zonas de la capital y el estacionamiento interno, deben aprovecharse más.

Expo Rural del Prado 2025 Foto: Leonardo Carreño

El Palco Oficial en la Rural del Prado

Si bien depende de una decisión que se adoptará en su momento, una vez completada la restauración de los tres galpones el foco se pondrá en el Palco Oficial, que si bien no tiene problemas para ser utilizado, demanda también obras y la idea es recuperar la característica fundacional del mismo.

Expo Rural del Prado 2025 El palco listo ya para las actividades de este año. Foto: Leonardo Carreño

Las obras del Galpón 1 fueron estrenadas en 2024.