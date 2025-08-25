El destacado de la Lista Inteligente tiene un sabor similar a la cebolla, 4.000 años y grandes precios: seis por $ 90

Un vegetal que pertenece a la misma familia de las cebollas y el ajo, que se cultiva hace miles de años con base a registros de estudiosos de la gastronomía natural y que tiene un sabor similar al de la cebolla –no tan intenso–, es el producto destacado en la última Lista Inteligente que elaboró el Observatorio Granjero.
Posee un precio bajo para el consumidor –un atado de seis por $ 90 en La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana–, oferta abundante y alta calidad en estos momentos del año, por lo cual es uno de los productos especialmente recomendados de los que conforman la variada canasta hortifrutícola local.
pexels-annushka-ahuja-8054732
Pexels (archivo)
El puerro: 4.000 años de aportes a la salud
El puerro es una hortaliza muy antigua, se cita que incluso se la utilizaba hace 4.000 años, que presenta múltiples efectos medicinales: se usa como diurético y antiséptico y es adecuado para diversas dolencias renales, así como para problemas de artritis o reúma.
El puerro pertenece a la familia de las Liliáceas y su nombre científico es Allium porrum.
Es una planta resistente al frío, aunque prefiere climatologías templadas y húmedas, suelos profundos, ricos y frescos.
El producto que fue destacado en la Lista Inteligente previa, al inicio de agosto, fue la acelga.
pexels-magda-ehlers-pexels-28797266
Pexels (archivo)
Los datos del Observatorio Granjero
- Su origen se atribuye a Asia occidental y norte de África.
- En Uruguay se produce todo el año y alcanza su precio óptimo desde el otoño hasta la primavera.
- El consumo de puerro fortalece el sistema inmunológico, aumenta la resistencia a infecciones y previene ciertos tipos de cáncer.
- Al momento de la compra se aconseja elegir los puerros que presenten la zona blanca del tallo, sana y firme, las raíces, si están presentes, deben ser blancas también y la parte verde de las hojas debe mostrarse sanas, sin manchas y de aspecto fresco.
- Una buena forma de prolongar su conservación es lavar bien, cortar hojas verdes y raíces, picar, embolsar y congelar.
- El puerro congelado se recomienda usar para cocinar directamente sin descongelar, ello permite conservar mejor textura, aroma y sabor.
pexels-karolina-grabowska-4207902
Pexels (archivo)
Fácil, barato, rápido y rico: sopa de puerro y papa
Para elaborar una sopa de puerro y papa se necesita un puerro grande y dos papas también de buen tamaño, caldo de pollo o agua, aceite de oliva extra virgen y sal.
El tiempo de elaboración estimado es 15 minutos más 30 minutos de cocción.
En una cazuela se pone un poco de aceite de oliva; se rehoga el puerro limpio y troceado hasta que esté ligeramente dorado; se pelan y lavan las papas para luego trozarlas y añadirlas a la cazuela; se mezcla todo; se cubre eso con agua o caldo de pollo; se sala; finalmente se cuece durante media hora hasta que la papa esté tierna y se sirve caliente, pudiendo acompañar con trozos de pan.
Fuente: directoalpaladar.com
pexels-larisa-p-3274072-4935722
Pexels (archivo)