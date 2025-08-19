Diez respuestas sobre la Lista Inteligente de frutas y verduras y los precios de referencia

Lista Inteligente: mandarinas, uno de los nueve productos especialmente recomendados en estos días.

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras , que se activó en las últimas horas y estará vigente hasta el lunes 1° de setiembre , está conformada por el puerro como producto destacado y otros ocho rubros: zanahoria, boniato Criollo, espinaca, nabo, zapallo Kabutiá, brócoli, mandarina y perejil.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

“La jornada registró similar afluencia de compradores que jornadas anteriores, pero con menor nivel de colocación de mercadería, este comportamiento estaría asociado al anuncio de precipitaciones, según referentes comerciales”, se informó en el último reporte del Observatorio Granjero, al comienzo de la semana iniciada este lunes 18 de julio, con relación a la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “agosto ha sido hasta la fecha un mes con tranquilidad en la demanda, pese a que la oferta es buena y eso se refleja en una estabilidad y baja de precios en ciertos productos, es un mes con pronósticos de climas adversos y cargado de gastos comerciales como el día de la niñez y la noche de la nostalgia”.

CONFLICTO Conaprole, con respaldo de los tamberos, decidió el cierre inmediato de la planta en Rivera

GANADERÍA A horas de la llegada del ciclón extratropical el SUL recomendó una aplicación a tenedores de ovinos

No obstante, “la actitud siempre es positiva, esto puede cambiar en las últimas semanas, hay una buena oferta tanto para comidas de olla como en productos de hoja, especialmente”.

Diez respuestas sobre la Lista Inteligente

1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de productos que considera tanto hortalizas como frutas.

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

LI

3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde este martes 19 de agosto al lunes 1° de setiembre. La lista se renueva cada 15 días. En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista, otros salen y hay nuevos ingresos. Hay, siempre, un rubro “destacado” y esta vez esa distinción es para el puerro.

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

Precios de frutas y verduras

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este martes 19 de agosto:

Puerro seis unidades por $ 90

Zanahoria $ 39 el kilo

Boniato Criollo $ 39 kilo

Espinaca $ 50 la unidad

Nabo $ 20 cada uno

Brócoli $ 50 la unidad

Mandarina dos kilos por $ 50

Zapallo Kabutiá $ 35 el kilo

Perejil atado grande $ 80

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa.

Alzas y bajas en los precios de la UAM

9 ¿Qué sucede en el mercado?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de lechuga mantecosa, zanahoria de calidad superior, morrón Amarillo, zapallito, zucchini, mandarinas Afourer e híbrida y naranja Valencia.

Por otro lado, se observaron aumentos en los precios de coliflor y tomates de mesa.

Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas significativas de ajo procedente de China.

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 2 de setiembre de 2025.