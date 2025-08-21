Habrá más de 2.000 animales en la Expo Rural del Prado y un cambio en las razas que lideran en cada especie

Expo Rural del Prado: se aproxima una nueva edición de la fiesta que junta al campo con la ciudad.

Aberdeen Angus, Texel y Criollos , en bovinos, ovinos y equinos, respectivamente, serán las razas con mayor presencia en la Expo Rural del Prado 2025 , considerando las inscripciones de animales confirmadas ante la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , que totalizan 1.266 ejemplares si se tiene en cuenta solo a las tres especies principales.

Considerando que ese registro en 2024 fue menor, con 1.201 animales en esas tres especies, hay un crecimiento del 5,4% en un dato que involucra a reproductores con asistencia confirmada .

Aberdeen Angus y Criollos han sido en sus especies las razas con mayor inscripción en todos los últimos años, pero hay un cambio en ovinos, dado que en la exposición de hace un año la mayoritaria fue Hampshire Down, superada ahora por Texel.

Desde la Oficina de Exposiciones se informó a El Observador que si se añaden suinos, caprinos, aves, conejos, perros y otros animales que ingresan para juras, remates, pruebas y otras actividades, habrá en el predio de la Rural del Prado más de 2.000 animales.

Los animales participan no solo en las evaluaciones genéticas, con las tradicionales juras en las pistas, también lo hacen en remates, pruebas y otras actividades.

La 120ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial, con la actividad de cabaña como eje temático central, considera múltiples actividades desde el viernes 5 al domingo 14 de setiembre.

El programa establece que la inauguración de la exposición se hará el viernes 5, a la hora 14 y en el Galpón de Ventas, en tanto el acto oficial -con los tradicionales discursos del presidente de la gremial anfitriona, Rafael Ferber, y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti- se realizará el sábado 13, en ese caso desde la hora 11 y en el Ruedo Central.

En bovinos (619 de 16 razas) el podio con las razas con mayor presencia lo integran Aberdeen Angus con 255, Hereford con 148 y Holando con 52.

En ovinos (son 505 de 17 razas) alcanzaron ese mérito Texel con 105, Hampshire Down con 90 y Dorper con 54.

En equinos (son 142 de nueve razas), lidera Criollos con 77, seguido por Paint Horse con 20 y Árabes con 15.

Concurrirán además 19 suinos, tres caprinos, se estima que unos 400 aves, unos 200 conejos y unos 25 perros de la raza Cimarrón Uruguayo.

DSC_0529 Asistencia importante y variada de razas tradicionales y otras de presencia más reciente en la ovinocultura uruguaya. Juan Samuelle

El programa ganadero de la ARU