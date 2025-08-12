Mario Bergara, sus sombreritos con la ARU y la decisión que la intendencia tomó sobre el Montevideo rural

Mario Bergara, intendente de Montevideo , participó este lunes en el acto de lanzamiento de la Expo Rural del Prado 2025 , instancia en la que recordó que ya interactuó varias veces con la Asociación Rural del Uruguay (ARU) -la gremial organizadora de la exposición-, algo que ahora hará con base en su nueva responsabilidad al frente de la intendencia capitalina .

"Si bien hemos tenido en muchas oportunidades la posibilidad de la visita y el intercambio con la Asociación Rural, de a ratos con el sombrerito de la presidencia del Banco Central, de a ratos con el sombrerito del Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, hoy nos toca estrenar el sombrerito de la Intendencia de Montevideo", dijo para aludir a ese vínculo sostenido en el tiempo.

Luego afirmó: " la Intendencia es un aliado permanente en las actividades de la rural , obviamente por el tema del predio tenemos ineludiblemente que trabajar juntos y lo vamos a seguir haciendo ".

Eso, mencionó, más "el apoyo que ha dado la intendencia históricamente a actividades como la Rural del Prado, creo que son cosas que nos hermanan y que por supuesto este año no podía ser una excepción".

El contexto

La Expo Rural del Prado 2025 se realizará este año desde el viernes 5 al domingo 14 de setiembre y será la 120ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial de la gremial que preside Rafael Ferber.

En el acto de lanzamiento, en el Salón Multiespacio de la Rural del Prado, además de Ferber y Bergara expuso Rodrigo Granja, director de exposiciones de la ARU, en una actividad que fue conducida por el comunicador Juan Carlos "Lopecito" López y en la que se exhibió un material audiovisual que resume el valor de la exposición y sus principales contenidos y características.

DSC_0088 Una de las últimas participaciones de la Intendencia de Montevideo, con un stand institucional, en la Expo Rural del Prado. Juan Samuelle

Elogios a la innovación y tradición

Sobre ese material, "creo que está muy bien presentada la temática de la importancia del desarrollo rural en clave de tradición, porque creo que estas son actividades que reivindican la tradición y lo bien que hacen, y en clave de innovación, porque si los productos de raíz agropecuaria son exitosos en el mundo es porque a lo que da la tierra y a lo que da el trabajo de los uruguayos y las uruguayas se suma la tecnología, se suma la innovación, se suman las formas de presentación y comercialización en el mundo", expresó.

"Creo que esa combinación de tradición e innovación, sin duda, son la clave para el éxito de todo el sector", afirmó.

DSC_0075 Datos presentados por la Intendencia de Montevideo en la Expo Rural del Prado. Juan Samuelle

Jerarquizar el Montevideo rural

Posteriormente, el intendente, quien asumió su cargo hace apenas un mes, mencionó que "como intendencia hemos tomado en estos días decisiones importantes vinculadas al sector rural, que es rejerarquizar el área que antes se llamaba Montevideo Rural y ahora se llama Desarrollo Rural, subiendo entre comillas dos escalones sustanciales en el organigrama de la intendencia".

Explicó, sobre eso, que "hemos generado una división de Desarrollo Rural (...), esa nueva jerarquización institucional da la pauta de la importancia que nosotros le damos al rol que tiene la intendencia con respecto al sector y los desafíos que tenemos en el Montevideo Rural, que no son pocos".

Detalló que esos desafíos "tienen que ver con la utilización de los suelos, con el ordenamiento territorial, con cómo compatibilizamos la producción con lo que son todas las nuevas tendencias vinculadas a la logística, a las chacras de eventos, a los campos deportivos, que sabemos que es un tema delicado, que es un tema de conflicto y que sólo vamos a poder avanzar en base al diálogo".

Bergara agregó que "nuestra visión sí es ir al reordenamiento en el uso del suelo, salvaguardando la producción, salvaguardando el espacio productivo en el Montevideo rural".

Finalmente, el intendente mencionó la importancia que tiene "el diálogo siempre abierto con la asociación y con todas las entidades vinculadas a la Rural del Prado, el natural apoyo que la intendencia realiza a este tipo de actividades y la felicitación y el saludo por el enfoque que se ha justamente enfatizado, el enfoque de pensar en los jóvenes rurales, el enfoque de reconocer a las mujeres rurales, el enfoque de ver en el sector agropecuario una base tan importante de la producción y del bienestar en nuestro país".

"Felicitaciones, a seguir trabajando juntos", fue su mensaje final.