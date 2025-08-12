"La voy a votar, la voy a apoyar y a defender": diputado del Partido Nacional por ley de eutanasia

El diputado por Rocha del Partido Nacional Fabricio Núñez aseguró en rueda de prensa que votará, defenderá y apoyará el proyecto de ley de eutanasia, aunque prevé, junto a sus compañeros de bancada, revisar algunas expresiones respecto al articulado del texto .

"La voy a votar en general, la voy a apoyar y la voy a defender" , afirmó el diputado, quien agregó que ve el proyecto con "buenos" ojos.

Según Núñez, su voto afirmativo en esta iniciativa responde a una cuestión personal, de "experiencia de vida" .

Tras esto, señaló que su partido quiere presentar algún "sustantivo" respecto de algún artículo de ley, situación que no cambiará el hecho de que están "a favor" de lo que representa el "espíritu general de la ley" .

Entre esos puntos a cambiar explicó que está, por ejemplo, un concepto del artículo 4 que hace referencia a la asistencia a un psiquiatra. Sobre esto, proponen que ante la carencia de psiquiatras, se modifique esta palabra por una "un poco más genérica", que sea "especialistas en salud mental". Esto permite, según el legislador, un abanico mayor de personal tratante.

"Al final del día y cuando pasen algunas cosas, todos seremos juzgados. Yo quiero que cuando la historia me recuerde, lo haga siempre recordando que actué colocando por encima de todo siempre la libertad", añadió Núñez

"No podemos hablar solamente de libertad desde el punto de vista económico, lo que nos entendemos liberales, sino que la libertad en todos los términos", subrayó.