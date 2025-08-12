Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / EUTANASIA

"La voy a votar, la voy a apoyar y a defender": diputado del Partido Nacional por ley de eutanasia

Según Fabricio Núñez, su voto afirmativo en esta iniciativa responde a una cuestión personal, de "experiencia de vida"

12 de agosto 2025 - 16:19hs
Diputado del Partido Nacional, Fabricio Núñez﻿

Diputado del Partido Nacional, Fabricio Núñez﻿

El diputado por Rocha del Partido Nacional Fabricio Núñez aseguró en rueda de prensa que votará, defenderá y apoyará el proyecto de ley de eutanasia, aunque prevé, junto a sus compañeros de bancada, revisar algunas expresiones respecto al articulado del texto.

"La voy a votar en general, la voy a apoyar y la voy a defender", afirmó el diputado, quien agregó que ve el proyecto con "buenos" ojos.

Según Núñez, su voto afirmativo en esta iniciativa responde a una cuestión personal, de "experiencia de vida".

Más noticias
Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda. Archivo
EUTANASIA

Tras anuncio de Andrés Ojeda de que colorados votarán eutanasia, el sector de Pedro Bordaberry reafirmó la "libertad de acción"

El diputado del Frente Amplio, Luis Gallo

"Honremos su memoria": diputado del Frente Amplio argumentó, entre lágrimas, a favor de la eutanasia

Tras esto, señaló que su partido quiere presentar algún "sustantivo" respecto de algún artículo de ley, situación que no cambiará el hecho de que están "a favor" de lo que representa el "espíritu general de la ley".

Entre esos puntos a cambiar explicó que está, por ejemplo, un concepto del artículo 4 que hace referencia a la asistencia a un psiquiatra. Sobre esto, proponen que ante la carencia de psiquiatras, se modifique esta palabra por una "un poco más genérica", que sea "especialistas en salud mental". Esto permite, según el legislador, un abanico mayor de personal tratante.

"Al final del día y cuando pasen algunas cosas, todos seremos juzgados. Yo quiero que cuando la historia me recuerde, lo haga siempre recordando que actué colocando por encima de todo siempre la libertad", añadió Núñez

"No podemos hablar solamente de libertad desde el punto de vista económico, lo que nos entendemos liberales, sino que la libertad en todos los términos", subrayó.

Temas:

diputado Eutanasia ley de eutanasia Partido Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos