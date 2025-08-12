La UTEC abrió tres llamados laborales con sueldo de $ 70.000: los requisitos y cómo anotarse

La Universidad Tecnológica del Uruguay ( UTEC ) abrió hasta tres llamados laborales para contratar analistas administrativos de carrera con un salario nominal de $ 70.186 por 40 horas semanales. Ofrecen un contrato de 12 meses (renovable) y exigen disponibilidad para movilizarse en el territorio nacional.

Los llamados buscan personal para cubrir vacantes en las localidades de Fray Bentos , La Paz (Colonia) y Durazno . Los interesados realizarán la gestión administrativa de las carreras de Ingeniería en Energías Renovables (Durazno), Ciencia y Tecnología de Lácteos (La Paz) o Ingeniería Logística Suroeste (Fray Bentos).

De entenderse pertinente, la Dirección del Departamento Académico podrá modificar la organización de las tareas para asegurar la eficiencia en la distribución de la carga de trabajo de las carreras vinculadas al Departamento Académico .

Los llamados laborales abrieron el miércoles 6 de agosto y cerrarán el próximo jueves 21 a las 23:59 horas .

Requisitos de los llamados laborales de la UTEC

Formación académica:

Egresados de carreras de nivel terciario, que corresponda a planes de estudio cuya duración deberá ser equivalente a dos años, como mínimo y en virtud de los cuales hayan obtenido título habilitante, diploma o certificado, preferentemente en áreas vinculadas a: administración y/o gestión, educación, ciencias económicas y ciencias sociales.

Estudiantes de carreras universitarias de grado con un avance mínimo del 50%, preferentemente en áreas vinculadas a: administración y/o gestión, educación, ciencias económicas y ciencias sociales, que hayan aprobado al menos una materia en el año anterior a la fecha de postulación.

Para que sea efectiva la postulación deberá estar acompañada con la escolaridad y/o constancias que respalden la formación.

Conocimientos específicos:

Inglés nivel básico.

Herramientas de Google Workspace.

Uso de plataforma educativa Moodle.

Experiencia requerida:

Experiencia de trabajo en Administración en organizaciones educativas o similares incluyendo atención al público, realizando tareas similares de entre uno y dos años.

Funciones y tareas del llamado laboral

Asistir a la Coordinación de Carrera en las diferentes actividades y procedimientos derivados de cada ejercicio académico.

Atender a estudiantes, docentes y personal en general, en relación con las diferentes demandas y requerimientos asociados a cada uno, tanto a nivel presencial como virtual.

Brindar apoyo para organizar y mantener actualizados los registros y documentación de la oferta educativa, así como el control de gestiones varias.

Contribuir en las actividades vinculadas a la gestión de los datos del sistema de información académica y de los asuntos administrativos de los colaboradores, en coordinación con los encargados de los mismos.

Llevar agenda de actividades de la oferta educativa y apoyar en el soporte logístico a las mismas.

Asistir en las actividades administrativas generales y derivadas de la actividad académica, bajo los lineamientos del Coordinador de carrera y de la institución.

Apoyar para organizar y asegurar que en las aulas se cuente con los elementos de trabajo necesarios y requeridos por el docente para el desarrollo de las clases, en las instancias presenciales.

Preparar la documentación necesaria para el funcionamiento de los tribunales examinadores.

Postulaciones

Los postulantes deberán inscribirse completando su CV y adjuntando la documentación requerida en la sección Capital Humano de la página web de UTEC.

Ante cualquier consulta, los interesados se puede dirigir al siguiente correo electrónico: [email protected].

Para mayor información de la institución consultar sitio web de la Universidad Tecnológica (UTEC): www.utec.edu.uy.