Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Policía detuvo al cuarto involucrado tras la muerte de dos hinchas de Nacional en Toledo

Un policía disparó contra estos hinchas cuando llegaron armados a su casa con la intención de robar una bandera de Peñarol, según el Ministerio del Interior

12 de agosto 2025 - 17:07hs
20250120 Nacional Peñarol Serie Río de la Plata hinchadas barra brava banderas robadas Foto Inés Guimaraens (7).jpeg

La Policía detuvo a un joven de 29 años, cuarto hincha de Nacional implicado, en el tiroteo en Toledo (Canelones) tras el clásico del pasado sábado en que murieron otros dos parciales tricolores.

Fue un policía quien disparó contra los hinchas de Nacional, quien según el Ministerio del Interior, se había reunido con hinchas de Peñarol a ver el partido y en donde se había colgado una bandera aurinegra en el tejido del frente de la casa.

Luego de finalizado el partido, seis personas en dos motos llegaron a la casa para, presuntamente, intentar robar la bandera. Al avistar esto, el efectivo salió de la casa y disparó contra los hombres que se encontraban con sus rostros tapados. Uno de ellos tenía un arma de fuego.

Más noticias
carlos negro lamento doble homicidio en toledo: es lamentable que a raiz de un espectaculo ocurran este tipo de episodios
MINISTERIO DEL INTERIOR

Carlos Negro lamentó doble homicidio en Toledo: "Es lamentable que a raíz de un espectáculo ocurran este tipo de episodios"

Nuevo ángulo del asesinato de los hinchas de Nacional
VIDEO

Homicidio de dos hinchas de Nacional en Toledo: qué se sabe hasta el momento

Dos hinchas de Nacional murieron en el enfrentamiento, mientras los otros cuatro escaparon del lugar. Este martes se detuvo al restante joven, mientras que el lunes se detuvo a tres personas vinculadas al hecho y una de ellas ya fue condenada a través de un proceso abreviado.

En la sentencia, se lo acusó de un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa y fue enviado a prisión por 22 meses.

El fiscal Luis Álvez, quien investiga el caso, dejó en libertad al policía, quien se encuentra a disposición de la Justicia mientras avanzan las averiguaciones.

Temas:

policía Nacional Toledo Peñarol Ministerio del Interior Canelones clásico

Seguí leyendo

Las más leídas

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos