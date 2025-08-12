Policía detuvo al cuarto involucrado tras la muerte de dos hinchas de Nacional en Toledo

La Policía detuvo a un joven de 29 años, cuarto hincha de Nacional implicado, en el tiroteo en Toledo (Canelones) tras el clásico del pasado sábado en que murieron otros dos parciales tricolores.

Fue un policía quien disparó contra los hinchas de Nacional, quien según el Ministerio del Interior, se había reunido con hinchas de Peñarol a ver el partido y en donde se había colgado una bandera aurinegra en el tejido del frente de la casa.

Luego de finalizado el partido, seis personas en dos motos llegaron a la casa para, presuntamente, intentar robar la bandera. Al avistar esto, el efectivo salió de la casa y disparó contra los hombres que se encontraban con sus rostros tapados. Uno de ellos tenía un arma de fuego.

Dos hinchas de Nacional murieron en el enfrentamiento, mientras los otros cuatro escaparon del lugar. Este martes se detuvo al restante joven, mientras que el lunes se detuvo a tres personas vinculadas al hecho y una de ellas ya fue condenada a través de un proceso abreviado.

En la sentencia, se lo acusó de un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa y fue enviado a prisión por 22 meses. El fiscal Luis Álvez, quien investiga el caso, dejó en libertad al policía, quien se encuentra a disposición de la Justicia mientras avanzan las averiguaciones.