/ Nacional / VIDEO

Homicidio de dos hinchas de Nacional en Toledo: qué se sabe hasta el momento

Este lunes detuvieron a tres personas vinculadas al hecho y una de ellas ya fue condenada a través de un proceso abreviado

12 de agosto 2025 - 12:37hs
Nuevo ángulo del asesinato de los hinchas de Nacional

Nuevo ángulo del asesinato de los hinchas de Nacional

Fotos: captura de video de Subrayado (Canal 10)

El sábado 9 de agosto, posterior al clásico que terminó con la victoria de Peñarol, se produjo en la localidad de Toledo (Canelones) un incidente donde un policía asesinó a dos hinchas de Nacional. Desde ese momento, han circulado distintos videos de lo ocurrido.

Según el comunicado inicial emitido por el Ministerio del Interior, previo a los hechos, un grupo de personas, entre ellas un oficial de policía, se reunieron en una casa para ver el clásico del sábado. Para celebrar la instancia, estas personas colgaron una bandera de Peñarol en el tejido del frente de la casa.

Luego de finalizado el partido, seis personas en dos motos llegaron a la casa para, presuntamente, intentar robar la bandera. Al avistar esto, el policía salió de la casa y disparó contra los hombres que se encontraban con sus rostros tapados. Uno de ellos tenía un arma de fuego.

Según las imágenes, el efectivo estaba junto a otros parciales mirasoles cuando, en determinado momento, notan que alguien desciende de una de las motos y producto de esto, el efectivo ingresa a la vivienda para buscar su arma de reglamento.

Al salir comienza a disparar a los hinchas de Nacional. En este video se ve cómo el efectivo llegó a disparar en varias ocasiones contra los parciales tricolores.

En nuevas imágenes publicadas por Subrayado (Canal 10) se ve como, luego de que el oficial disparara, dos amigos de este salieron detrás de los hinchas de Nacional. Además, se observa cómo uno de ellos saltó y golpeó el cuerpo de unos de los baleados.

El fiscal Luis Álvez dejó en libertad al policía, quien se encuentra a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

En tanto, este lunes detuvieron a tres personas vinculadas al hecho y una de ellas ya fue condenada a través de un proceso abreviado.

En la sentencia, se lo acusa de un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa y fue enviado a prisión por 22 meses.

Temas:

Hinchas de Nacional Toledo Canelones clásico

