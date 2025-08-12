Dólar
MINISTERIO DEL INTERIOR

Carlos Negro lamentó doble homicidio en Toledo: "Es lamentable que a raíz de un espectáculo ocurran este tipo de episodios"

"Estamos muy consternados por lo que sucedió", reconoció el secretario de Estado

12 de agosto 2025 - 12:30hs
WhatsApp Image 2025-08-12 at 12.10.53

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó este martes que la Policía está llevando a cabo trabajos de inteligencia respecto a una posible represalia de hinchas de Nacional contra parciales de Peñarol antes del partido de esta noche por Copa Libertadores. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre las amenazas, destacó en rueda de prensa que el ministerio se mantiene vigilante sobre la situación: "Estamos al tanto, monitoreando todo lo que sucede en las redes".

En relación al trágico incidente ocurrido en Toledo, donde dos hinchas de Nacional perdieron la vida tras un enfrentamiento, Negro expresó: "Es lamentable que a raíz de un espectáculo ocurran este tipo de episodios. Estamos muy consternados por lo que sucedió".

Por su parte, el director de la Policía, José Azambuya, brindó más detalles sobre el operativo policial, indicando que desde ayer se está realizando un monitoreo constante de las amenazas a través de redes sociales. "Estamos monitoreando desde ayer. Hay patrullaje y se suma el análisis de amenazas por redes", comentó Azambuya. También añadió que la cúpula del Ministerio del Interior se reunirá en las próximas horas para evaluar el desarrollo del operativo, que contará con la participación de 1.100 efectivos.

"La Policía está totalmente desplegada en el territorio. Hemos minimizado servicios en Montevideo con el objetivo de desplegar policías para este operativo", señaló Azambuya, quien también destacó los controles especiales para la hinchada de Racing de Avellaneda, que enfrentará a Peñarol esta noche en el estadio Campeón del Siglo. Se espera la llegada de unos 4.500 hinchas argentinos al encuentro de octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará a partir de las 21:30 horas.

Azambuya también hizo hincapié en los esfuerzos realizados: "Se ha trabajado mucho", y mencionó los controles adicionales a la hinchada de Racing en Río Negro, Montevideo y Canelones.

