Intendencia de Canelones advierte por nueva modalidad de estafa: se hacen pasar por funcionarios y extorsionan a comerciantes

Intendencia de Canelones advirtió por nueva modalidad de estafa Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Canelones alertó mediante un comunicado por una nueva modalidad de estafa, en la que personas ajenas a la intendencia se hacen pasar por funcionarios departamentales.

Según explicó la intendencia, los estafadores dicen ser funcionarios de la comuna y luego exigen compensaciones monetarias a cambio de solucionar "supuestas fallas documentales en la habilitación de comercios".

Bajo la dirección de Contralor, responsable de fiscalizaciones, la intendencia reiteró a los comerciantes y vecinos del departamento que si reciben llamadas de tipo "extorsivo" por motivos de falta de documentación habilitante, deben radicar la denuncia de forma inmediata ante la autoridad policial o judicial más próxima.

Además, de esto, recomiendan "especialmente" solicitar al personal inspectivo del departamento que se "acredite debidamente antes del ingreso al local".

Ante consultas o dudas recordaron que la población del departamento puede contactar a la dirección de Contralor a través del teléfono 1828, internos 1220 o 1303, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.