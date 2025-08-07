La justicia imputó a la trabajadora sexual de 27 años que asesinó a un anciano de 92 en su casa de Las Piedras, luego de que la víctima no quisiera pagar el encuentro que mantuvo con ella, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador.
Canelones: imputaron a trabajadora sexual por homicidio de un anciano de 92 años que no quiso pagarle por sus servicios
La mujer confesó a la Policía que luego de que el hombre se negara a pagarle, tomó un fierro y lo golpeó en la cabeza