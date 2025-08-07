Canelones: imputaron a trabajadora sexual por homicidio de un anciano de 92 años que no quiso pagarle por sus servicios

Patrullero de la Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

La justicia imputó a la trabajadora sexual de 27 años que asesinó a un anciano de 92 en su casa de Las Piedras, luego de que la víctima no quisiera pagar el encuentro que mantuvo con ella, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador.

La mujer fue hasta la casa del hombre para mantener un encuentro y, tras esto, él no quiso pagarle. Ella tomó un fierro y le golpeó la cabeza, para luego irse de la vivienda.

La Policía informó que la detenida fue quien asistió hasta la seccional y contó lo sucedido. Luego, los efectivos acudieron a la casa de la víctima y lo encontraron ya sin vida.

Según informó Subrayado, este miércoles la justicia imputó a la mujer por un delito de homicidio, a solicitud de la fiscal de Las Piedras Mariana Rodríguez.

La trabajadora pasará 120 días en prisión preventiva mientras la fiscal continúa su investigación del crimen.