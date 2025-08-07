Catedral de Florida reconoció que alquiló salón a Gustavo Basso en el que se encontraron documentos, pero desconocían qué había dentro

Gustavo Basso guía la ceremonia de la Solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres de noviembre de 2019. (Archivo)

La Parroquia Catedral Florida reconoció que alquiló un salón a Gustavo Basso en el que se encontraron cuatro cuadernos , y que fue vaciado antes de su allanamiento, pero aclaró que desconocían qué guardaba allí el exsocio administrador de Conexión Ganadera , que se suicidó en noviembre de 2024.

El pasado 8 de mayo Interpol realizó un allanamiento en un depósito perteneciente a la Catedral de Florida que había alquilado Basso, pero cuando llegaron el lugar estaba vacío y solo había cuatro cuadernos con información.

Vecinos de Florida le contaron a Telenoche de Canal 4 que horas previas a la inspección, vieron que se cargaron varios materiales en un camión . A ese mismo lugar llegaban vehículos que al principio tenían el logo de Conexión Ganadera, aunque después ya no.

Los cuatro cuadernos en cuestión, que fueron entregados a Interpol por el citado medio, incluyen 336 páginas con anotaciones, nombres y apellidos de inversores, teléfonos celulares, montos de dinero y números de cuentas bancarias, entre otros datos. Los registros abarcan los años 2013, 2014, 2018, 2019 y 2020 .

Varias de las anotaciones vinculan a Hernandarias XIII, empresa propietaria del principal campo tenedor de ganado de Conexión Ganadera y que también era administrado por su exdirector Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow. La Justicia decretó la liquidación y disolución de la empresa en marzo.

En un comunicado enviado al medio local Florida Noticias, la Parroquia Catedral de Florida aclaró que el "depósito" es el "salón Emaús", perteneciente a la iglesia del barrio La Calera de la capital departamental. "Dicho lugar desde hace mucho tiempo se alquila con diversos fines", indicaron desde el organismo, y aclararon que ahora se arrienda al al Ministerio de Desarrollo para un refugio.

Antes de este alquiler, la institución eclesiástica admitió que arrendó el salón a Basso, quien solicitó el lugar "para que depositara allí muebles y otros objetos con motivo de la reforma que estaba realizando en su casa".

En la carta indicaron que las actividades y alquileres de ese salón son definidas por el Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia, que estuvieron de acuerdo en alquilar el local a Basso porque el contrato "no padecía anormalidad alguna".

Por otra parte, la Iglesia aclaró: "Negamos tener conocimiento de lo que allí había, pues no hacemos un inventario de lo que lleva al lugar cada inquilino".

Además, desde el organismo explicaron que "más allá de las coincidencias de fechas con el proceso que sigue la justicia respecto a Conexión Ganadera", el contrato de alquiler de Basso venció en abril, por lo que en mayo solicitaron a su familia que entregara el local para poder dejárselo al Mides.

"Queremos dejar aclarados estos puntos, pues como fieles de la comunidad parroquial y miembros de los citados consejos parroquiales nos sentimos agraviados por el modo como se ha comunicado la noticia, que además se extiende injustamente a la 'Iglesia de Florida'", se lee al final del comunicado.