Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
bruma
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / CONEXIÓN GANADERA

Catedral de Florida reconoció que alquiló salón a Gustavo Basso en el que se encontraron documentos, pero desconocían qué había dentro

El exsocio de Conexión Ganadera pidió el alquiler del local para depositar "muebles y otros objetos con motivo de la reforma que estaba realizando en su casa"

7 de agosto 2025 - 7:59hs
Gustavo Basso guía la ceremonia de la Solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres de noviembre de 2019. (Archivo)

Gustavo Basso guía la ceremonia de la Solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres de noviembre de 2019. (Archivo)

Facebook de la Iglesia Católica

La Parroquia Catedral Florida reconoció que alquiló un salón a Gustavo Basso en el que se encontraron cuatro cuadernos, y que fue vaciado antes de su allanamiento, pero aclaró que desconocían qué guardaba allí el exsocio administrador de Conexión Ganadera, que se suicidó en noviembre de 2024.

El pasado 8 de mayo Interpol realizó un allanamiento en un depósito perteneciente a la Catedral de Florida que había alquilado Basso, pero cuando llegaron el lugar estaba vacío y solo había cuatro cuadernos con información.

Vecinos de Florida le contaron a Telenoche de Canal 4 que horas previas a la inspección, vieron que se cargaron varios materiales en un camión. A ese mismo lugar llegaban vehículos que al principio tenían el logo de Conexión Ganadera, aunque después ya no.

Más noticias
deposito con informacion de conexion ganadera en florida fue vaciado antes de los allanamientos; quedaron cuatro cuadernos
FONDOS GANADEROS

Depósito con información de Conexión Ganadera en Florida fue vaciado antes de los allanamientos; quedaron cuatro cuadernos

Daniela Cabral y la fachada del Edificio Imperiale en el que vive
JUSTICIA

Conexión Ganadera: Daniela Cabral eligió un apartamento en la rambla de Punta del Este para pasar sus días en prisión domiciliaria

Los cuatro cuadernos en cuestión, que fueron entregados a Interpol por el citado medio, incluyen 336 páginas con anotaciones, nombres y apellidos de inversores, teléfonos celulares, montos de dinero y números de cuentas bancarias, entre otros datos. Los registros abarcan los años 2013, 2014, 2018, 2019 y 2020.

Varias de las anotaciones vinculan a Hernandarias XIII, empresa propietaria del principal campo tenedor de ganado de Conexión Ganadera y que también era administrado por su exdirector Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow. La Justicia decretó la liquidación y disolución de la empresa en marzo.

En un comunicado enviado al medio local Florida Noticias, la Parroquia Catedral de Florida aclaró que el "depósito" es el "salón Emaús", perteneciente a la iglesia del barrio La Calera de la capital departamental. "Dicho lugar desde hace mucho tiempo se alquila con diversos fines", indicaron desde el organismo, y aclararon que ahora se arrienda al al Ministerio de Desarrollo para un refugio.

Antes de este alquiler, la institución eclesiástica admitió que arrendó el salón a Basso, quien solicitó el lugar "para que depositara allí muebles y otros objetos con motivo de la reforma que estaba realizando en su casa".

En la carta indicaron que las actividades y alquileres de ese salón son definidas por el Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia, que estuvieron de acuerdo en alquilar el local a Basso porque el contrato "no padecía anormalidad alguna".

Por otra parte, la Iglesia aclaró: "Negamos tener conocimiento de lo que allí había, pues no hacemos un inventario de lo que lleva al lugar cada inquilino".

Además, desde el organismo explicaron que "más allá de las coincidencias de fechas con el proceso que sigue la justicia respecto a Conexión Ganadera", el contrato de alquiler de Basso venció en abril, por lo que en mayo solicitaron a su familia que entregara el local para poder dejárselo al Mides.

"Queremos dejar aclarados estos puntos, pues como fieles de la comunidad parroquial y miembros de los citados consejos parroquiales nos sentimos agraviados por el modo como se ha comunicado la noticia, que además se extiende injustamente a la 'Iglesia de Florida'", se lee al final del comunicado.

Temas:

Florida Gustavo Basso Conexión Ganadera

Seguí leyendo

Las más leídas

Canal 10
MEDIOS

Figura de Subrayado se despide después de 17 años en Canal 10: "Me voy súper agradecido"

Fachada de la sede central del Mides, en Montevideo
POLICÍA

Dos empresarios condenados por estafa millonaria a través de una maniobra que afectó a cientos de beneficiarios de garrafas del Mides

Clásico entre Peñarol y Nacional
FÚTBOL

Salió el fallo de la Comisión de Apelaciones tras los reclamos presentados por Nacional y Peñarol

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga
FERIADO

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos