Perrone acusó a diputada blanca de promocionar "taxis truchos" y ella lo comparó con Jorge Rial

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone mantuvo un cruce son su par del Partido Nacional Inés Monzillo , quien también integró las filas cabildantes hasta 2023 cuando desembarcó en la Lista 40.

Perrone publicó en su cuenta de X una captura de pantalla de un estado de WhatsApp en el que se ve que Monzillo recomienda un servicio de traslados. “Increíble. Diputada Inés Monzillo promociona taxis truchos en la costa”, valoró el legislador.

La diputada replicó las palabras de Perrone y consideró que le “alegra” que esté pendiente de sus estados . “Me gustaría que ya que está tan pendiente, ayude a la señora a conseguir el acompañante terapéutico para que su hijo pueda ir a la escuela o le lleve una canasta mensual para que coma ”, añadió y cerró: “Siga participando”.

Monzillo también sostuvo que Perrone debería “laburar legislativamente o socialmente” y dejar de “hacer mandados o mirar estados de WhatsApp”. Perrone volvió a responder y dijo: “Debe estar contento tu líder Sebastián Da Silva que promociones una actividad ilegal”.

En otro posteo, Monzillo consideró a Perrone como “el Rial uruguayo de la política” porque está “para el chusmerío barato y las cámaras”. “Aflojale a las redes y ponete a la laburar. Acá tenés dos minutos más de fama”, cerró.

En tanto, el cabildante le pidió que “no se crea impune”. “Consulte con su partido, es muy grave lo que usted hace promocionando actividades ilegales. Veremos los pasos a seguir”, añadió.