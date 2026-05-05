Los parques y avenidas arrasados por el picudo rojo: Bulevar Artigas ya perdió más de las mitad de las palmeras

La voracidad del picudo rojo ha destruido, en pocos años, paisajes habituales de avenidas y parques de Montevideo y el interior del país.

En la capital, zonas históricas como el Prado, la rambla, Bulevar Artigas, el Parque Rodó y el Parque Batlle han visto alterado su tradicional imagen ante el pasaje de este animal aún fuera de control.

Según los datos a los que accedió El Observador a través de una solicitud de acceso a la información pública realizada a la Intendencia de Montevideo, en Bulevar Artigas, donde había 293 palmeras, ya se retiraron 155, más de la mitad.

El sistema uruguayo de la UTEC que detecta al picudo rojo antes de ser visible al ojo humano con drones e IA

En cuanto a barrios, el Prado es uno de los más afectados . Por ejemplo, en la avenida Juan Carlos Blanco, donde las palmeras estaban en el cantero central, ya casi no queda ninguna. Según los datos aportados por la IM, se sacaron 46 de las 58 palmeras.

Cerca de allí, dentro del Jardín Botánico, se retiraron 29 palmeras y, en la zona del parque Prado, otras tantas: 14 cerca del Centro Teletón y 12 a metros de allí, en la zona de Avenida Carlos Brussa y Camino Castro, entre otras.

El Parque Rodó también está cambiando: entre el parque, las canteras, las inmediaciones del Teatro de Verano, la zona del edificio del Mercosur y en las cercanías de los lagos, se sacaron 87 palmeras.

En la Avenida Julio María Sosa, en la zona del Club de Golf, la intendencia está dando la batalla con tratamientos especiales. Al momento hay varias bajas: 22 árboles ya fueron retirados, de los 50 que había en total en el cantero central.

El picudo también arrasó con las palmeras de uno de los puntos verdes más importantes del oeste: el Parque Tomkinson. Allí, casi no queda ninguna palmera en pie, dado que ya se retiraron 81.

En la costa del Cerro, rodeando la playa, también había decenas de palmeras. Al momento se han retirado cerca de una veintena, pero aún están en pie otras tantas ya sin vida, a la espera de ser extraídas.

En el Parque Batlle, al momento, han extraído 28 palmeras y en la rambla, donde aún se mantienen con vidas cientos de ejemplares, ya se retiraron 55.

De no acabar

Pese al avance en los tratamientos y las inversiones realizadas, el problema del picudo rojo aún no está controlado y seguirá generando nuevas muertes de palmeras.

Según los datos remitidos por la IM, ya se han extraído más de 800 en Montevideo.

picudo rojo palmera Intendencia de Montevideo

En febrero, durante la discusión del presupuesto departamental en la Junta Departamental, la IM informó que hay “1500 palmeras identificadas que se están tratando con endoterapia y baño en la copa”.

En esa misma sesión, desde el departamento de Desarrollo Urbano indicaron que se tiene la previsión de retirar cerca de 250 más en el correr del año. Hay más de 8.000 palmeras en espacios públicos de la capital.

Marcelo Roux, director de Espacios Públicos de la IM, informó en ese momento que hay un "plan en camino de reforestación" en las "áreas simbólicas", como Bulevar Artigas y Juan Carlos Blanco. También se repondrán las cuatro palmeras que fueron extraídas en la Plaza Independencia, "por su alto valor histórico”,

Como es habitual, las palmeras más atacadas son las de la especie Phoenix Canariensis. Representan alrededor de un 85% de las palmeras retiradas, por encima de las Butiá y las Whashingtonia.