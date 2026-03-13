Advierten por ingreso ilegal de leña desde Argentina y reclaman tomar medidas para evitar un nuevo "picudo rojo"

El gobierno y las intendencias trabajan de forma conjunta para tratar de impedir que el picudo rojo continúe avanzando contra las palmeras de todo el país , mientras científicos e investigadores siguen intentando descifrar cómo llegó la plaga al Uruguay.

Una de las hipótesis es que ingresó tras un contrabando de palmeras , un antecedente que enciende las alertas de empresarios de la leña y productores forestales que recientemente pidieron al gobierno tomar medidas tras detectar que se está vendiendo leña que llega de contrabando desde Argentina.

“Se ha constatado el ingreso al territorio nacional de leña proveniente del norte de la República Argentina, principalmente madera de eucaliptus , que estaría ingresando con corteza, sin fumigación ni tratamiento fitosanitario adecuado, lo cual constituye un riesgo sanitario grave para el patrimonio forestal del país” , señalaron en una carta a la que accedió El Observador.

El documento fue enviado el 6 de marzo a autoridades de Ambiente, Ganadería y legisladores de todos los partidos políticos. El diputado Carlos Rydström , uno de los que lo recibió, consideró que el pedido era "muy preocupante" y que debía evitarse "otro picudo rojo".

Los empresarios plantearon que la situación genera “profunda preocupación y creciente disconformidad” en el sector agropecuario y forestal del Uruguay dado que la madera con corteza es uno de los “principales vectores de transporte de plagas forestales”.

Mencionaron a las termitas, insectos xilófagos, hongos patógenos, enfermedades que afectan al eucaliptus y organismos presentes en regiones forestales del norte argentino.

En este sentido, señalaron que el ingreso de este tipo de material sin controles sanitarios estrictos puede “provocar la introducción de plagas o enfermedades exóticas” –como el picudo rojo– con consecuencias graves para las plantaciones forestales comerciales, los montes naturales y los ecosistemas forestales.

“La situación denunciada afecta directamente a los productores forestales uruguayos y a los vendedores de leña del país, quienes deben competir con madera importada que ingresa en condiciones sanitarias, fiscales y comerciales que no cumplen con los mismos estándares exigidos a la producción nacional”, mencionaron.

También reclamaron que gran parte de estas operaciones se realizan con mecanismos de facturación que no tributan en Uruguay y que la presión de esta “competencia desleal” pone en riesgo la continuidad de numerosos emprendimientos vinculados a la producción y comercialización de leña.

Granjeros también piden medidas

Además de los productores forestales y vendedores de leña, la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) se reunió este martes con el director de Aduanas, Joaquín Serra, para transmitirle su temor por el riesgo sanitario asociado al ingreso de mercadería sin los controles correspondientes.

Los granjeros le habían enviado una carta en la que manifestaron que el fenómeno no era nuevo aunque en el último tiempo se ha observado una “profundización preocupante en determinadas zonas del país”. “En particular, en departamentos ubicados al norte del Río Negro y en zonas del este donde la presencia de mercadería ingresada irregularmente está afectando de forma directa la colocación de producción nacional en el mercado interno”, señalaron.

Por último, plantearon que la situación generaba la “posible introducción de plagas y enfermedades vegetales inexistentes en Uruguay, distorsión severa de precios, caída del consumo de productos comercializados por los canales formales e impacto directo en la rentabilidad, el empleo y la continuidad emprendimientos productivos”.