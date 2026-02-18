Dólar
/ Nacional / PROTESTA

El cuestionamiento a una empresa forestal por sus plantaciones en Uruguay que llegó hasta Greta Thunberg

El mensaje vincula la expansión forestal con la crisis de agua potable registrada en los últimos años en Uruguay y sostiene que las plantaciones de la empresa serían “una causa importante” del problema

18 de febrero 2026 - 10:39hs
gretaprotestauruguay

La empresa forestal Stora Enso, una de las principales compañías del sector de la celulosa en el norte de Europa y con presencia en Uruguay, fue cuestionada en redes sociales por organizaciones que denuncian impactos ambientales y sociales vinculados a sus plantaciones de eucaliptus en el país.

En una publicación titulada “Stop pulp colonialism!”, activistas señalaron que la firma, junto al resto de la industria forestal y de pulpa nórdica, se presenta como “sostenible, socialmente responsable y ambientalmente amigable”, pero sostienen que esa imagen “está lejos de la verdad”.

Cuestionamientos por monocultivos y agua

Según el planteo difundido, las plantaciones de eucaliptus en Uruguay “están destruyendo la biodiversidad mediante la conversión de pastizales de pampa en monocultivos”. También afirman que estas plantaciones “están secando arroyos y cursos de agua y agotan el suelo”.

El mensaje vincula la expansión forestal con la crisis de agua potable registrada en los últimos años en Uruguay y sostiene que las plantaciones de la empresa serían “una causa importante” del problema. Además, se afirma que durante 35 años hubo una expansión ininterrumpida de monocultivos de eucaliptus y pino destinados a abastecer a tres plantas de celulosa en el país, una de ellas parcialmente propiedad de Stora Enso.

Reclamos al Estado finlandés

La publicación hace referencia a una declaración firmada por 95 organizaciones en Uruguay y exige que la compañía “escuche las demandas de la población local y detenga sus prácticas expansivas y extractivas”.

Asimismo, el texto reclama que el Estado finlandés deje de subsidiar lo que los activistas califican como “pulp colonialism”, en alusión al modelo de producción y exportación de celulosa impulsado por empresas extranjeras en territorio uruguayo.

El nombre de Greta Thunberg en las protestas

En ese contexto, comenzó a circular también el nombre de Greta Thunberg, activista climática sueca que desde la adolescencia interpela a gobiernos y empresas por su impacto ambiental. Su figura aparece vinculada a protestas contra empresas forestales europeas por su actividad, en este caso, en Uruguay.

En redes sociales se destacó que, más allá de la referencia a la activista, “el punto acá no es ella, sino que el reclamo por nuestros territorios se escucha primero afuera”.

Hasta el momento, la empresa no se pronunció públicamente sobre estos cuestionamientos difundidos en redes sociales.

Temas:

Forestal Uruguay Greta Thunberg

