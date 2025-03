Candidato a intendente de Soriano por el Frente Amplio dijo que "no hará leña del árbol caído" en su campaña contra Guillermo Besozzi

El candidato a intendente del Frente Amplio en Soriano, Pablo Ponce, aseguró que su equipo está "doblemente preocupado" desde la imputación del exintendente Guillermo Besozzi , y afirmó que no hará "leña del árbol caído" en su campaña , pero va a "hablar del tema".

BESOZZI Ojeda sobre caso Besozzi: "No es admisible que una investigación fiscal esté en tiempo real en la prensa"

Consultado sobre la campaña rumbo a las elecciones departamentales de mayo, Ponce afirmó: "Besozzi siempre fue firme candidato, ahora no sé", y recordó que ya tuvo una campaña en 2020 a la que salió "sabiendo del aparato no solo del Partido Nacional, sino de la (agrupación) 903 en particular".

Además, declaró que nunca le gustó "hacer leña del árbol caído", pero sabe que el tema será central en una campaña en la que competirá contra Besozzi, que trabajará desde su casa.

"Nos van a preguntar y vamos a hablar del tema. Eso no quiere decir juzgar", continuó, y explicó que "capaz" es estrategia de los blancos decir que los frenteamplistas buscan aprovecharse de la situación, pero consideró que se vienen "preparando hace cinco años para cambiar Soriano".

Al candidato le preguntaron si Besozzi debía dar un paso al costado en la campaña, pero Ponce dijo que "eso queda a consciencia de él" y del Partido Nacional, y recordó que las personas toman decisiones y se hacen cargo cargo.

Ponce pedirá una "auditoría externa" a la Intendencia de Soriano si gana las departamentales

Para Ponce, la Intendencia de Soriano "se convirtió en la principal agencia de trabajo" del departamento, con "unos de los salarios más bajos respecto a otras intendencias", y expresó que su partido quiere que la comuna sea "promotora" de empleo.

Consultado sobre cuál sería su primera medida interna si vence en las departamentales, el frenteamplista detalló que solicitaría una "auditoría externa contable y administrativa", ya que "hoy está imputada la gente que auditaba" en el gobierno departamental.

El candidato rememoró que en la Rendición de Cuentas de Soriano de 2023 notó que la "contribución inmobiliaria, la rural y la patente de rodados" recaudaron "mucho más de lo estipulado", pero cuando ve el estado de las calles y los barrios se pregunta "dónde está esa plata". "No estoy diciendo que la robaron, quizás está mal distribuida", soslayó.