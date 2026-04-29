El Parque Logístico San Juan duplica su capacidad y abre oportunidades de inversión: ¿qué hay detrás de su crecimiento?

Con el objetivo de responder a la creciente demanda de espacios en el principal corredor logístico e industrial del país, el Parque Logístico San Juan —ubicado en un punto estratégico de la Ruta 101— presentó “Altos de San Juan”, una ampliación que le permitirá duplicar su capacidad y alcanzar un total cercano a las 14 hectáreas.

El proyecto, liderado por Sammel , fue presentado en un evento realizado en Piso 40, que contó con la presencia del Director Nacional de Industrias Adrián Miguez, junto a autoridades y empresarios del sector.

“Estamos muy contentos con este lanzamiento. Altos de San Juan es la confirmación de la decisión que tomamos en 2021 de apostar a la Ruta 101 y al cambio en la logística que se estaba dando. Hoy vemos que esa decisión fue la correcta”, señaló Patricia Prego , gerenta del proyecto.

Nueva infraestructura y alta ocupación

La ampliación se concreta a partir de la adquisición de un predio lindero de 71.000 m², que se integrará de forma complementaria al parque actual. Allí se desarrollará infraestructura básica, como caminería, sistema contra incendios, conexiones de energía eléctrica y agua potable para cada lote, además de cercado perimetral y un sistema de vigilancia con circuito cerrado.

En ese sentido, Prego destacó que el parque ya cuenta con altos niveles de ocupación: “Con un parque casi 100% ocupado, estamos lanzando este nuevo proyecto con un esquema similar, que incluye la venta de lotes y la posibilidad de desarrollar depósitos llave en mano”.

DSC01282 Patricia Prego, gerenta del proyecto.

El nuevo predio cuenta con un depósito de 2.500 m² que ya se encuentra operativo y ocupado por la propia empresa. A partir de esta expansión, más compañías podrán instalarse bajo el régimen de propiedad horizontal, en un entorno que combina operativa logística con servicios y espacios cuidados.

Un entorno pensado más allá de la logística

“Uno de los diferenciales es el foco que le ponemos al cuidado de los espacios. Buscamos integrar la logística con un entorno agradable, donde no solo se instalen depósitos, sino también oficinas y equipos de trabajo que puedan desarrollarse en un ambiente más humano”, explicó.

Las empresas interesadas podrán optar por adquirir lotes para desarrollar sus propios proyectos o contratar el servicio “llave en mano”, en el que Sammel se encarga del diseño y la construcción.

“Apuntamos siempre a la calidad en la infraestructura y en los servicios, que es lo que hoy las empresas buscan cuando deciden instalarse fuera de Montevideo”, agregó Prego.

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Proyección y nuevas inversiones

“Altos de San Juan” constituye la segunda etapa de un proyecto que comenzó en 2021 y que ya muestra una consolidación en la zona, acompañando el crecimiento del corredor logístico de la Ruta 101.

En esa línea, la empresa ya proyecta nuevas inversiones en el área. “Entendemos que esto es parte de un ecosistema que se está generando en la ruta. Queremos ser parte de ese desarrollo y no quedarnos solo acá”, adelantó la gerenta.

Como parte de esa visión, anunció que el grupo evalúa un nuevo emprendimiento a futuro y adelantó que ya trabajan en el lanzamiento de un nuevo parque para el próximo año, en línea con su apuesta por el crecimiento de este polo logístico.